Cinque i film in concorso nella 5^ serata del CittadellaGeoFilmFestival

Giovedì 25 gennaio 2024 a partire dalle ore 20.45 presso la Sala Auditorium Torre di Malta in Via Stradella del Cristo a Cittadella (PD), si svolgerà la 5^ serata di proiezione dei film in concorso alla 4^ edizione del CittadellaGeoFilmFestival. Aprirà la serata il cortometraggio “Il miracolo della foglia di fragola” di Claudia De Salve, che sarà presente. A seguire saranno proiettati “14 Days South” di Kevin Merrey e Gavin Kaps, “Creepy Steps” di Javad Zabmatkesh , “Fere lu Vend” di Patrizio Basilico e “Amser/Time” di Deborah Light. Quanti intendono seguire da remoto la serata potranno utilizzare il link di collegamento al canale YouTube del GeOFF, per tutti coloro i quali, in Italia e all’estero, pur non potendo essere presenti fisicamente , desiderano visionare e votare i film in proiezione. https://youtu.be/yLaxiZq1-V8

L’ingresso è libero e aperto a tutti.