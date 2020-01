Davis (Chadwick Boseman), è un detective di polizia duro e puro, infallibile, serio, con una metodologia schietta, declinata in favore dei fatti, spesso del grilletto facile, più che di tante parole. Figlio di un poliziotto ucciso sul lavoro, Davis viene chiamato su una scena del crimine dove una sparatoria ha ucciso ben otto agenti di polizia. Due killer, mentre rubavano kg di droga a un gruppo di trafficanti, è stato sorpreso da una pattuglia. Ne è seguito un massacro a colpo di armi da fuoco. Compito di Davis è trovare i killer il prima possibile, prima che si dileguino. Così Davis, fa chiudere Manhattan durante la notte. Lui e il suo “esercito blu” hanno le ore contate per catturare gli assassini.

Brian Kirk, veterano regista televisivo, debutta alla regia con un thriller che, come i protagonisti, non ha tempo da perdere in sfumature. Girato per le strade di Filadelfia (fatta eccezione per alcune riprese note), resa una Manhattan abbastanza credibile, City of Crime con dialoghi stringati, violenti alterchi, è un fumetto poliziesco con ininterrotti scontri, alcuni brutali. Inverosimile? Sì, ma sono 104 minuti di robusta e cinica trama che riesce a non cedere.