Nella vita si può

Anche dire di no,

Alle canzoni d’amore,

Alle lezioni di stile,

Alle hit del mese,

Alle buone maniere…

Ma… ma che senso ha?

Volere sempre troppo,

Pagare tutto il doppio

A volte basta poco, altre volte pochissimo. Lo Stato Sociale in una manciata di minuti ha dato voce alle migliaia di Lavoratori del Mondo dello Spettacolo fermi da marzo 2020.

Abbiamo avuto l’incredibile piacere di “incontrare su zoom” Lo Stato Sociale a Sanremo 2021 con il brano Combat Pop.



Giovedì 4 marzo, (se cliccate sulla data trovate il link dell’esibizione che è andata in onda ad un orario da codice penale) durante la serata dedicata a cover e duetti il gruppo – da 10 anni – di amici da vent’anni ha cercato e trovato lo spazio per dire quello che la politica non sa comunicare da un anno: farsi rappresentanti di tutti i lavoratori del Mondo dello Spettacolo.

Insieme a loro, durante l’esecuzione di un brano dal titolo, che è un messaggio chiaro e deciso, “Non è per sempre”, degli Afterhours, Emanuela Fanelli, Francesco Pannofino, Morris Donini, che durante il lockdown proietta a porte chiuse nel suo cinema Mandrioli nella provincia di Bologna “Così le voci dei personaggi si sentono da fuori, anche in lockdown c’è bisogno di immaginazione”, Toto Barbato, musicista che in provincia di Livorno ha fondato il Live Club The Cage perché le città senza i club sono più brutte e vuote.

Sul testo del nuovo brano a Sanremo, interpretato da Alberto Cazzola “perché ci piaveva come lo cantava lui”, la band bolognese racconta:

“Il problema è sempre la monocultura, si diceva negli anni 90: l’idea che ci sia una sola maniera di vivere, di amare, di votare, di vestirsi. Noi siamo pieni di condizionamenti, moralismi molto ipocriti, cose che non si possono dire, gente che si offende Medietà. Il senso comune è costruito per stare in una fascia di mediocrità. Il mondo è bello perché è composto da persone diverse da te.

Noi veniamo da una città che vive da anni una importante stagione di sgomberi… Va benissimo che ci sia il supermercato che però non deve uccidere il centro sociale di fianco dove c’è l’agricoltore che vende a Km Zero. Devono convivere, devono poter esistere delle alternative. Credo che la gentilezza sia fondamentale quando la società è isolata ed è molto arrabbiata. Ma credo sia qualcosa di molto violento spiegarti come si devono fare le cose, non c’è gentilezza qui, c’è violenza“.





“Il palcoscenico è un modo per raccontare, portare e mettere la realtà dentro le nostre esibizioni. Combat Pop … Il titolo è nato prima della canzone. L’idea è stata quella di mettere insieme lo spirito combattivo di critica sociale, un ragionamento su quello che ci circonda, e raccontare la visione del mondo, avere un messaggio ed essere pop, popolari. E popolari vuol dire arrivare a più persone possibili! Welfare Pop (il nostro primo lavoro) da sempre è il nostro obiettivo, rappresenta molto noi, come stile e come voglia di non prendersi troppo sul serio anche nel cercare di portare un messaggio. Da qui è arrivato il nostro lavoro collettivo, lo abbiamo reso divertente e rappresentato con una messa in scena che lo arricchisse dal verso “vestirsi da rock star e fare canzoni per per vendere pubblicità”. Questo è il segno di una cosa che ci racconta tutti: la contraddizione che si vive nell’abitare un mondo dove ci sono cose che non vanno bene, ingiustizie cui si cerca di porre rimedio, cambiare in meglio il mondo che ci circonda. Per cambiarlo ci devi stare dentro. Quindi talvolta devi sottometterti a contraddizioni come fare canzoni per vedere pubblicità che è un po’ quello che fa Sanremo. Non è il male questa cosa. Il male è dover per forza indicare chiaramente come si dicono le cose per far passare un messaggio. Lo facciamo perché abbiamo quello spirito lì. Siamo un po’ ingenui idealisti.”

“E continueremo a camminare domandando”

Grazie