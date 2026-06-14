Comeradovera. Venezia è un rogo, la nuova produzione del Teatro Stabile del Veneto ricorda e riflette sull’incendio del Teatro La Fenice

Comeradovera, la nuova produzione del Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale in collaborazione con la Biennale di Venezia, debutterà in prima nazionale nell’ambito di Biennale Teatro martedì 16 giugno alle ore 17:00 e in replica alle ore 21:00 all’Arsenale (sala d’Armi A). Il regista Giorgio Sangati e il drammaturgo Stefano Fortin firmano lo spettacolo, interpretato dai neodiplomati attori dell’Accademia Teatrale Carlo Goldoni, che mette al centro una riflessione sull’incendio del Teatro La Fenice, avvenuto il 29 gennaio del 1996, e di qui quest’anno ricorre il trentennale.

Non solo una ricostruzione giudiziaria e artistica dell’avvenimento, ma un percorso in cui si incrociano storie pubbliche e private, punti di vista, stati d’animo, tempi e ricordi. “Comeradovera si interroga sul rapporto tra la vita di una singola persona o di una comunità e l’esperienza traumatica della perdita: come reagiamo quando qualcosa di fondamentale scompare per sempre?” si legge nelle note di drammaturgia di Stefano Fortin.

Lo spettacolo valorizza il percorso triennale delle attrici e degli attori diplomati all’Accademia del Teatro Stabile del Veneto, con la regia di Giorgio Sangati che guida sul palcoscenico i neodiplomati Chiara Antenucci, Laura Maria Babaian, Mosè Bachtold, Pietro Bernardi, Daniele Capitani, Greta Nola, Luca Passera, Margherita Russo e Margherita Scotti.

Dopo il debutto in Biennale lo spettacolo sarà in scena a Venezia al Teatro Goldoni per la rassegna estiva, dal 24 al 28 giugno, e al Teatro Maddalene di Padova dal 14 al 18 luglio nell’ambito di “Aperitivo a Teatro”.

Per ulteriori informazioni e biglietti potete visitare le pagine dedicate su www.labiennale.org e www.teatrostabileveneto.it.