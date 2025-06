Con Anthony Nikolchev arriva alla Biennale Teatro di Venezia il teatro sperimentale americano

L’attore, regista, drammaturgo statunitense Anthony Nikolchev, esponente di punta di una nuova generazione di artisti che raccoglie il testimone del teatro sperimentale americano, arriva per la prima volta alla Biennale Teatro con le sue costruzioni claustrofobiche e intellettuali.

The (Un)Double di Anthony Nikolchev, una particolare versione de Il sosia di Dostoevskij che interseca a testi da Radovan Karadzic (alias Dragan David Dabic) e atti giudiziari del massacro di Christchurch del 2019, debutta in prima assoluta alle Tese dei Soppalchi dell’Arsenale martedì 10 giugno alle 21.30.

Il fascino del doppio, tema ricorrente nel pensiero e nella letteratura, che trova il suo vertice nel romanzo di Fedör Dosteovskij, ispira il nuovo lavoro di Anthony Nikolchev The (Un)double, che dopo il debutto in prima mondiale alla Biennale Teatro sarà al Cafè La MaMa di New York. Classe 1986, di origini bulgare, nato e cresciuto nella Bay Area, Anthony Nikolchev è membro fondatore di The Studio Matejka Physical Theatre Laboratory in residenza al Grotowski Institute di Breslavia e poi co-fondatore della compagnia The Useless Room con Gema Galiana.

Attivo nel teatro e nel cinema, con The (Un)double Nikolchev porta lo spettatore nei meandri di un dialogo socratico che è anche un viaggio nell’intimo della psiche, mettendo sotto la lente drammaturgica il processo di creazione di un “altro” sé e il desiderio di un’auto-narrazione che porti alla nascita di uno sdoppiamento della personalità. Una discesa negli abissi della psiche e della morale che però diventa indagine sulla natura della nostra interiorità.

Nikolchev, che intreccia testo, movimento, suono e video design, presenta uno spettacolo di forte impatto visivo. Thom Luz, insieme ai giovani attori dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico, porta in scena Evviva! Non ho detto niente nella Sala D’Armi A dell’Arsenale (ore 19.00).

