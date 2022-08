Martedì 23 agosto alle 21.30, la compagnia Nata Teatro di Arezzo inaugura con “Come far/la Franca”, uno spettacolo che omaggia l’attrice e drammaturga Franca Valeri, scomparsa centenaria nel 2020, la VI edizione del festival di teatro popolare BE POPULAR, che si svolgerà dal 23 al 28 agosto nel Cortile di Palazzo da Schio a Vicenza.

La rassegna è organizzata dalla compagnia Stivalaccio Teatro, e fa parte del cartellone “Vicenza estate 2022 – cultura, spettacoli, divertimento”, promosso dal Comune di Vicenza con il sostegno di Agsm Aim. L’edizione 202 valorizza alcuni degli angoli più suggestivi della Città di Vicenza. Ogni serata del festival sarà dedicata a ospiti d’eccezione, che si esibiranno in spettacoli teatrali, musical, concerti, letture, ed eventi itineranti per le vie del centro città. A partire dal 24 sono in programma sino al 28 agosto sera ben 8 spettacoli (Il segreto del bosco vecchio, Arlecchino Furioso, Leggende e racconti popolari del Veneto di Dino Coltro, Fino alle stelle!, Cabaret mistico Palazzo da Schio, BumBumFritz, Tutto è Kabarett, In Principio furono i Buffoni Palazzo da Schio), due dei quali itineranti per le vie del centro di Vicenza. Durante la settimana sarà inoltre possibile partecipare al laboratorio intensivo di recitazione incentrato sull’arte del buffone medievale, tenuto da Michele Mori e Marco Zoppello di Stivalaccio Teatro. L’esperienza si concluderà domenica 28 agosto, con la restituzione itinerante per le vie del centro città, aperta a tutta la comunità cittadina.

I biglietti possono essere acquistati i on-line su COME FAR LA FRANCA (vivaticket.com), e in loco un’ora prima dell’inizio dello spettacolo con contanti, Satispay o Bancomat. Prezzo unico: € 8,00.