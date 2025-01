Con David Larible, il “clown dei clown”, al via la stagione di prosa di Scorzè (Ve)

La Stagione Teatrale del Teatro Elios-Aldò di Scorzè, organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune in collaborazione con il Circuito Arteven si apre domenica 26 gennaio alle ore 17.30 con David Larible, definito “il più grande clown classico del nostro tempo”. Il suo spettacolo, Il clown dei clown, è il racconto di un inserviente del teatro che sogna di diventare clown… e ci riesce! David Larible rapisce e commuove il pubblico, coadiuvato da un personaggio altrettanto buffo (il comico Andrea Ginestra) che prova ad ingabbiare la sua esuberanza senza riuscirci. Gioca coi grandi miti dell’italianità, proponendo uno stile di clownerie unico al mondo, che unisce la comicità poetica della visual comedy contemporanea all’irresistibile veracità dello spettacolo popolare. La performance è arricchita da brani musicali da lui stesso interpretati, accompagnato al pianoforte dal Maestro Mattia Gregorio. Poetico ed esilarante, malinconico e dirompente, con il suo personaggio ispirato al monello di The Kid di Charlie Chaplin David Larible sa conquistare il pubblico d’ogni età e nazione grazie alla magia irresistibile della sua comicità. Prossimo appuntamento il 2 febbraio con Sebastiano Somma, in cartellone un omaggio ai due grandi Lucio della canzone italiana, Battisti e Dalla. La stagione prosegue il 23 febbraio con un grande nome del teatro italiano, Massimo Dapporto, in coppia con Fabio Troiano alle prese con Pirandello Pulp a cura di Edoardo Erba. Altri appuntamenti Schei e paura (9 marzo) di e con Jgor Barbazza e Davide Stefanato, Strighe maledette! (23 marzo) un allestimento di Stivalaccio Teatro ambientato in Val Camonica agli inizi del 16°secolo ,e Una donna di prim’ordine (6 aprile) con Maria Pia Timo. Biglietti 17,00 e 14,00 €. Prevendita su vivaticket.com e relativi punti vendita e dalle 16,30 del 26 gennaio in teatro. Infotel tel. 041 5848271 www.comune.scorze.ve.it,www.cultura.cittametropolitana.ve.it,www.arteven.it.