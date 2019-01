Sabato 2 febbraio, alle ore 21.00, al Cinema Teatro Kolbe di Mestre è in programma un concerto del Ricatti Ensemble, Electra suite per quartetto semielettrico. Le musiche eseguite dal gruppo, che opera con diverse modalità e differenti organici nelle più svariate situazioni di spettacolo, dal teatro alla danza, dal concerto alla musica di strada, portano la firma di Stefano Maria Ricatti.

«Uno sguardo a volo d’uccello si leva dall’ombra immobile di vallate venete fino a sorvolare il monte Ararat, scruta città da New York a Madrid, insegue una luna che si frantuma sulla laguna di Venezia, affronta un vento che soffia dal pianeta Cindia. Avvenimenti, umanità e luoghi si muovono per traiettorie inaspettate, tra imprevedibili scenari e retorici ritorni, promesse esauste, solitudini che non si arrendono.» scrive il compositore nel presentare il concerto.

«Racconto di oggi, quando la parola stenta a riemergere, perde significato e non sa tradurre i paesaggi e i luoghi che gli sguardi faticano a mettere a fuoco, tra vecchi slogan e antiche istanze parcheggiate nei vicoli ciechi. Tra i vincenti di prima rimasti in panchina e funamboli appesi ad una corda sottile. Tra sguardi severi che misurano il proprio destino protetto da lamiere lucenti di corazze trasparenti. Tra chi viaggia solo nel gran corteo e chi già tocca in tasca il biglietto buono. Tra nodi di rami di stagioni sconvolte e giorni che declinano in carezze non colte di generosi tramonti si stagliano, portatrici di gioia e di senso, inquiete figure di donne». A differenza dei precedenti lavori, come Ulissi di mari in eclissi e Ad ore piene, che sfioravano il teatro-canzone tra monologhi e canti, qui una accurata ricerca musicale e letteraria tesse, tutto d’un fiato, il ritmo di una suite di temi che sconfinano dalla musica classica contemporanea al progressive rock, dalla canzone d’autore al jazz…

L’organico del gruppo è formato da Roberto Favaro (sassofoni), Stefano Maria Ricatti (chitarra elettrica), Enrico Pini (basso elettrico) e Ivan Trevisan (batteria). Lo spettacolo si preannuncia come un’ occasione unica per godere della buona musica.