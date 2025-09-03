Con il film “Vysotsky. Unknown… A True Story “di Anatoly Balchev, alla scoperta dell’attore, cantante e poeta russo, scomparso nel 1980

Al margine dell’82 Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia nella cornice di Isola Edipo verrà presentato venerdì 5 settembre alle ore 18.00 in Sala Laguna il film Vysotsky. Unknown… A True Story di Anatoly Balchev, una produzione di Apollo Film.

Vladimir Vysotsky (1938) inizia negli anni ‘60 a interpretare canti di prigione e di malavita e a collaborare con il teatro Taganka di Mosca, diventandone uno degli attori principali. Nel 1968 incontra Marina Vlady, il grande amore della sua vita, che sposerà nel 1970. Per Vysotskij è un periodo di instancabile frenesia lavorativa. Recita, scrive, compone in continuazione, giorno e notte entrando nel mirino del regime comunista. Il 25 luglio 1980, mentre si stanno svolgendo le Olimpiadi di Mosca, Vladimir Vysotskij muore per un arresto cardiaco. I suoi funerali diventano una spontanea manifestazione di massa, con una fila di 9 chilometri che segue il suo feretro.

Il film offre uno sguardo intimo e senza precedenti sulla vita di Vladimir Vysotsky, attore, cantante e poeta russo che ha vissuto da protagonista, non solo nel suo paese gli anni ’60 e ’70, raggiungendo un’immensa popolarità, nonostante l’ostilità del potere. Balchev, regista, compositore, scrittore e collaboratore di lunga data di Vysotsky dal 1974, porta sullo schermo una visione personale e profondamente sentita. Piuttosto che presentare l’ennesima biografia ufficiale o il mito, Balchev attinge da rari filmati d’archivio, collezioni private e testimonianze di prima mano per costruire un ritratto vivido e umano di Vysotsky.

Nel film, a parte il materiale di repertorio, Vysotsky è interpretato da tre diversi attori: Maxim Sevrinovsky, Ivan Reshetnyak, Semyon Shkalikov. La fama di Vysotskij non rimane certo confinata alla Russia Sovietica, tutt’altro. È assai noto ed apprezzato anche dai cantautori occidentali di quegli anni, tanto che gli è stato dedicato in Italia, a cura del Premio Tenco (1993), un album collettivo intitolato “Il volo di Volodia”, contenente in massima parte traduzioni di sue canzoni a cura di Sergio Secondiano Sacchi, interpretate dai maggiori cantautori italiani (tra i quali Francesco Guccini, Cristiano de André, Ligabue e Eugenio Finardi).

Vysotsky. Unknown… A True Story Genere: Biografia Durata: 122’ Produzione: Apollo Film production Sceneggiatura: Anatoly Balchev Regia: Anatoly Balchev Riprese: Oleg Kalyan Interpreti principali: Vladimir Vysotsky, Marina Vlady, Lyudmila Abramova, Mikhail Shemyakin, Vasily Mishchenko, Evgeny Tkachuk

Marina Vlady, Vladimir, il volo interrotto, (Vladimir Vysotskij), traduzione di Gianni Da Campo, Venezia, Marsilio, Gli Specchi, 1990. ISBN 88-317-5363-0