Con il Sonic Park Matera resta una capitale

Il silenzio che si colma di musica, la musica che si riempie di silenzio. Le città di provincia in estate colmano vuoti con grandi eventi di musica dal vivo, all’aperto fra arene e spazi che evocano luoghi storici. Accade a Matera, come a Lucca a Macerata: città d’arte e di musica in stretto proficuo connubio. La musica come espediente di rivalutazione del confronto e dell’aggregazione, ma anche di utili economici che superano quelli degli ascolti “singoli” come Airpods e strumenti vari. La musica dal vivo non è solo un prodotto, bensì esperienza sensoriale in stretto contatto con lo spirito del luogo. E Matera ne rappresenta da anni un emblema di sicuro approccio. Come la Cava del Sole intitolata a David Sassoli, situata lungo l’antica Via Appia dove fino a 70 anni fa si estraeva il tufo. Con il sostegno del Comune di Matera e il patrocinio della Provincia insieme al massimo Ente territoriale, gli organizzatori di AC Phoenix e Fondazione Reverse hanno portato a Matera il modello vincente già collaudato a Torino. Fare leva sulla cultura e i grandi eventi culturali come lo spettacolo dal vivo rimane un grande momento di ricaduta sul territorio non solo per l’aspetto economico quanto di visibilità e di cultura indotta. L’esperimento collaudato la scorsa stagione con diversi eventi nella Cava del Sole, ha portato oltre 30mila presenze diventando un appuntamento per il Sud Italia. Saranno otto i grandi concerti di questa seconda edizione del Sonic Park Matera: la seconda metà di luglio si inaugura con Mika il 15 luglio; domenica 16 luglio con Placebo con i Planet Funk; il 18 luglio con Lazza; il 20 con Sfera Ebbasta; Domenica 23 il pubblico della Cava assisterà al concerto di Nick Mason’s Saucerfull of Secrets: Mason fu un componente della storica band dei Pink Floyd. Gianni Morandi con 13 musicisti sarà ospite il 25 luglio, e venerdì 28 con Tananai; si chiude il 30 luglio con Articolo 31. Un calendario di tutto rispetto che porterà ulteriore interesse verso la Città dei Sassi.