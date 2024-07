Con la serata del 25 luglio il GeOFF – CittadellaGeoFilmFestival ormai in dirittura di arrivo per il Gran Finale di fine settembre

A Cittadella (Pd) giovedì 25 luglio alle 20,45 è in programma la undicesima serata della 4a edizione del GeOFF – CittadellaGeoFilmFestival , manifestazione concorso organizzata dall’ Associazione Officina delle Idee con il patrocinio e sostegno, fra gli altri, anche del Cinit Cineforum Italiano, presso la Sala Auditorium Torre di Malta in Via Stradella del Cristo. Saranno proiettati i film Echi della foresta di Anibal P. La Torre Cerda, Stromboli di Hanspeter Aliesch ,The robot and the abiss di Balàzs Lerner e Balàzs Gergley ,Talamanca di Davide Marino. IlGeOFF è ormai in dirittura d’arrivo per l’assegnazione del Premio Internazionale di Cinematografia “The Golden Earth”, della prestigiosa Targa Cinit – Cineforum Italiano e dell’esclusiva Coppa Segreti in Giallo & Belle Époque :è, infatti, sul punto di essere ultimata la proiezione di ben 40 film/corti appositamente selezionati che hanno raccontato i tanti aspetti e le mille sfaccettature del mondo green. La serata di Gala e Premiazioni è in programma il 26 settembre 2024. Come già precedentemente annunciato, e proprio in relazione al periodo estivo, i film in concorso di questo solo appuntamento si potranno visionare, e votare, ESCLUSIVAMENTE sul Canale YouTube del Geofilmfestival Quarta Edizione.