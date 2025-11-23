Con Labirinto alla scoperta della Treviso cinematografica

Cineforum Labirinto presenta “Treviso cinematografica”, una passeggiata alla scoperta dei luoghi del cinema della città di Treviso , nell’ambito delle iniziative del Concorso Luciano Vincenzoni 2025.

Accompagnati da una guida turistica, il tour permetterà di visitare i luoghi che hanno ospitato i set cinematografici dei film ambientati a Treviso e ogni tappa sarà un pretesto per raccontare curiosità sulla produzione e sul cast, senza dimenticare alcuni divertenti imprevisti accaduti durante le riprese. La passeggiata avrà luogo sabato 29 novembre, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, con partenza da Porta Altinia a Treviso, e con una quota d’iscrizione pari a 15€.

Treviso cinematografica è un’occasione per visitare la città con uno sguardo inedito, dedicato ai luoghi del cinema e ai momenti in cui la città si è trasformata in un set a cielo aperto mettendo a disposizione di attori e registi i suoi scorci più suggestivi!

E’ possibile visitare anche il sito web: Treviso cinematografica.