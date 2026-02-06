 Con “L’arte della Commedia” Pantakin è al Carnevale di Venezia

Al Carnevale di Venezia ispirato al tema “Olympus – Alle origini del gioco” per le Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 – dal 7 al 17 febbraio, Pantakin cura L’arte della Commedia, con la direzione di Emanuele Pasqualini e Michele Modesto Casarin, rassegna dedicata alla tradizione della Commedia dell’Arte con una programmazione che intreccia spettacoli prettamente “veneziani” e proposte internazionali. Sarà,infatti, la compagnia veneziana ad inaugurare la rassegna in Piazza San Marco sabato 7 e domenica 8 febbraio con Casanova Grand Tour

Su palchi in legno allestiti secondo l’antica tradizione nei più suggestivi campi veneziani – Campo Santo Stefano, Piazza San Marco, Campo San Cassiano – quattordici compagnie si alterneranno per portare in scena spettacoli capaci di superare le barriere linguistiche con linguaggi di forte energia, musica, lazzi e personaggi iconici della Commedia dell’Arte.

La rassegna conferma la sua natura internazionale con la partecipazione di formazioni teatrali straniere: il Teatru National Aureliu Manea da Turda (Romania) con Gli amorosi inganni e Dinamo Theatre dalla Francia con La pazzia di Isabella.

Accanto a questi appuntamenti, un ricco cartellone di produzioni italiane vede in scena, tra gli altri, tre spettacoli firmati da Pantakin: la nuova produzione Arlecchino alle Olimpiadi e Venezia Millenaria – 1600 anni in 1600 secondi, quest’ultimo riallestito in occasione del trentennale della compagnia.

Completano il programma due titoli dell’Accademia teatrale Carlo Goldoni – Teatro Stabile del Veneto: Arlecchino, Pulcinella e gli amanti veneziani e Pantalone e l’elisir della giovinezza e gli spettacoli di Compagnia Burattini Aldrighi, I Nuovi Scalzi, Zorba Officine Creative, I Macinelli e Tandem Teatro.

Con il supporto di Vela e del Comune di Venezia, la rassegna si inserisce all’interno della più ampia programmazione del Carnevale di Venezia

Durante la Presentazione del Carnevale di Venezia 2026 in programma tutti i giorni a Venezia (Piazza San Marco) e Mestre (Piazza Ferretto) sul palco si alterneranno Manuela Massimi, Emanuele Pasqualini, Massimo Andreoli, Miriam Russo, Nespolo Giullare, Moreno Corà, protagonisti di un format che unisce narrazione, comicità, improvvisazione e relazione diretta con il pubblico, nel solco della tradizione teatrale popolare veneziana.

Infine, dal 7 al 17 febbraio sempre nell’ambito del Carnevale, Pantakin propone Segreti a Venezia, uno spettacolo a piedi a Venezia con il “codega”, una guardia del corpo del XV secolo. Segui un attore professionista e la sua lanterna che ti sveleranno la vera anima del Carnevale e i segreti più intimi di Casanova.