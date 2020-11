Durante il periodo di lockdown, il Cineforum Ezechiele 25,17 di Lucca organizza il cineforum online. A ciascun socio viene indicato il film da vedere su di una piattaforma e il giorno e l’ora per cui è programmata la videocall per parlarne tutti insieme.

Per partire si è scelto “L’ultimo metrò”(1980), ambientato nella Parigi del 1942 occupata dai nazisti. Il film di Truffaut narra una vicenda drammatica in cui si intersecano diversi temi, il teatro, la persecuzione razziale, la resistenza ai nazisti e naturalmente l’amore. Cast stellare: Catherine Deneuve, Gérard Depardieu, Jean Piret, Andréa Ferréol, Richard Bohringer. L’appuntamento in videochat è per martedì 1 dicembre alle 19.