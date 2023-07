Ad aggiudicarsi all’unanimità l’edizione del Concorso Veneto, che al Lago Film Fest raccoglie il meglio della produzione cinematografica veneta, è stato il cortometraggio in anteprima assoluta “Night Song of a Wondering Cowboy” di Andrea De Fusco. Il film, completamente girato all’interno del videogioco Red Dead Redemption 2, fa parte di un filone sempre più importante nel cinema contemporaneo chiamato ‘Machinima’, ovvero film girati all’interno di videogiochi. Menzione speciale per il film di Luca Mantovani e Giovanni Benini “La casa nel bosco”, un documentario partecipativo girato all’interno della comunità terapeutica La Genovesa alle porte di Verona.Il premio vuol essere anche l’occasione per scoprire nuove voci e per dare spazio ad autori expat.

La cerimonia di premiazione è avvenuta giovedì 27 luglio : la giuria d’eccezione era composta da Francesco Sossai, regista bellunese de “Il Compleanno di Enrico” in concorso alla Quinzaine des Cineastes e uno dei quattro film italiani a Cannes quest’anno, Lavinia Xausa, regista di “So Loud ther Sky Can Hear Us”, film vincitore del concorso Regione del Veneto a Lago Film Fest 2022, e Mercedes Sader, direttrice artistica dell’uruguaiano Arca Film Festival, dedicato a cinema e arte.

Sabato 29 luglio da non perdere la proiezione del film di chiusura del festival, selezionato e curato dalla regista Catarina Vasconcelos, ossia il restauro in anteprima italiana di O Movimento das Coisas di Manuela Serra, opera perduta e recentemente riscoperta su un mondo rurale che va scomparendo.