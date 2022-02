Un cartellone di progetti tutti targati “Teatro de LiNUTILE”, quello che prende il via nello spazio di via Agordat a Padova venerdì 11 febbraio con “Peggy”, evento dedicato a una figura fondamentale per la conoscenza e la diffusione delle arti figurative del Novecento: Peggy Guggenheim. Lo spettacolo, con adattamento e regia di Stefano Eros Macchi, vedrà l’attrice Marta Bettuolo, accompagnata da video interattivi, accompagnare il pubblico nei primi cinquant’anni di storia sociale e culturale europea del ‘900, ripercorrendo la vita della grande collezionista d’arte contemporanea dall’infanzia fino al successo. Una passione trasformata in professione e promozione della Cultura che il Teatro de LiNUTILE intende fare propria.

Venerdì 18 febbraio la Compagnia Giovani de LiNUTILE porterà in scena “La Croce”, testo poetico dedicato alla Passione, in cui la vita e la morte di Cristo sono raccontate da una prospettiva in cui la sua presenza è resa più forte proprio dalla sua assenza. A raccontare la straordinaria vita e le opere di Gesù saranno le parole di coloro i quali a questo straordinario evento hanno assistito. Comprimari, testimoni che soltanto dopo, a cose fatte, acquisteranno una consapevolezza innocentemente o colposamente frammentaria degli eventi che li hanno sfiorati, dell’evidenza e del mistero di cui sono portatori.

Le giovani attrici della Compagnia Giovani insieme a Marta Bettuolo e Stefano Eros Macchi, venerdì 11 marzo, presenteranno “Le donne di Monica”, progetto del Teatro de LiNUTILE impegnato nella trasposizione scenica di opere della scrittrice e filosofa Simone de Beauvoir, che incontreranno le opere pittoriche di Monica Piazzetta, dedicate alle donne del Novecento.

Per la chiusura di stagione, venerdì 8 aprile, il Teatro de LiNUTILE ospiterà la sua prima produzione interamente scritta, diretta e recitata dai componenti della Compagnia Giovani: “Prove generali” di Zaccaria Ghazal. Una tragicommedia che ci farà scoprire cosa avviene dietro le quinte di un allestimento teatrale. È il mondo dell’artista qui a essere messo a nudo, la sua fragilità umana, dove l’arte si scontra con il mondo reale, le preoccupazioni pratiche della vita di tutti i giorni. Un mondo dal quale l’attore entra ed esce di continuo, in un mestiere che deve essere trattato con estrema delicatezza.

C’è da aggiungere, infine, che i due anni di rallentamento delle attività dovuti alla pandemia hanno rappresentato per il Teatro de LiNUTILE un’importante opportunità di riflessione che ha portato, nel 2022, alla elaborazione e stesura di un proprio Manifesto che, giocando con le lettere del nome, renda esplicita la visione dell’attività teatrale, formativa e culturale della compagnia.

I punti cardine del Manifesto sono stati sintetizzati in una serie di parole dense di significati, vale a dire “L” come “Lavoro”, “I” come “Interazione”, “N” come “Necessario”, “U” come “Umano”, “T” come “Teatro”, “I” come “Istruzione”, “E” come “Esperienza”.

Per informazioni

www.teatrodelinutile.com