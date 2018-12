Con ‘The deep blue sea’ Luisa Ranieri è al Teatro Toniolo di Mestre

Da mercoledì 12 a domenica 16 dicembre al Teatro Toniolo di Mestre protagonista dello spettacolo The deep blue sea è Luisa Ranieri che torna a teatro per dare vita ad uno dei capolavori del drammaturgo Sir Terence Rattigan, diretta per la prima volta da suo marito, l’attore Luca Zingaretti, alla sua prima regia pura (senza far parte del cast). La celebre attrice napoletana sarà Hester Collier Page, un personaggio di straordinaria potenza e forza, che incarna l’essenza stessa della capacità di amare, resistere e rinascere delle donne.

The deep blue sea è una straordinaria storia d’amore e di passione; una riflessione su cosa un uomo o una donna sono capaci di fare per inseguire l’oggetto del loro amore. È una pièce sulle infatuazioni e gli innamoramenti che sconvolgono mente e cuore.

Luca Zingaretti dirige Luisa Ranieri per la prima volta e sceglie un’opera che racconta l’amore che tutto travolge, a cominciare dal più elementare rispetto per sé stessi, parla di strade perse e ritrovate e soprattutto della casualità delle vite umane.

“Chi oggi ha il coraggio di seguire le proprie aspirazioni più profonde? La protagonista di The Deep Blue Sea lascia una vita agiata che la rende moderatamente felice per inseguire sé stessa.” Cosi il regista Luca Zingaretti racconta Hester Collyer Page e la sua determinazione.

La storia si sviluppa nell’arco di un’unica giornata e inizia con la scoperta, da parte dei vicini di appartamento, del fallito tentativo di Hester Collyer Page di togliersi la vita utilizzando il gas.

La donna ha lasciato il marito, un facoltoso e influente giudice dell’Alta Corte, perché innamorata del giovane Freddie Page un contadino, ex pilota della Raf, ormai dedito all’alcool. La relazione, nata sull’onda della passione e della sensualità, si spegne progressivamente a causa delle difficoltà economiche, della differenza di età e di ceto.

Alla fine della giornata, grazie all’intercessione di Mr Miller – un inquilino del palazzo, ex dottore, radiato dall’albo per ragioni sconosciute – Hester, per continuare a vivere, sarà costretta a prendere una decisione particolarmente difficile. Questi due reietti, emarginati dalla società per il loro eccesivo “amare”, si scopriranno legati da una curiosa e commovente solidarietà.

Lo spettacolo in calendario in tutti i principali teatri italiani vedrà sul palco accanto a Luisa Ranieri, Maddalena Amorini, Giovanni Anzaldo, Francesco Argirò Alessia Giuliani, Aldo Ottobrino, Luciano Scarpa e Giovanni Serratore.

Le scene di The Deep Blu Sea sono affidate a Carmelo Giammello, i costumi sono di Chiara Ferrantini, le luci di Pietro Sperduti.