Concerto di Natale al Teatro La Fenice

Il Concerto di Natale, promosso annualmente dal Teatro La Fenice in collaborazione con la Procuratoria di San Marco, a causa delle restrizioni vigenti legate all’emergenza Covid, sarà in live-streaming. L’evento sarà visibile online gratuitamente sul sito e sul canale YouTube del Teatro La Fenice.

Sabato 19 dicembre alle ore 17.30, in diretta web dalla sala grande del Teatro, l’Orchestra del Teatro La Fenice diretta da Gianluca Capuano eseguirà il Concerto grosso in re maggiore op. 6 n. 4 e il Concerto grosso in sol minore op. 6 n. 8 (fatto per la notte di Natale) di Arcangelo Corelli. Seguirà un titolo dai toni decisamente più quaresimali che natalizi, lo Stabat Mater di Giovanni Battista Pergolesi, con le voci soliste del soprano Silvia Frigato e del contralto Sara Mingardo. Vita e morte di nostro Signore? Omaggio doveroso alle numerose vittime del Covid? Di certo, sarà un occasione per ascoltare buona musica.

Due parole sui compositori

Il Concerto grosso in re maggiore op. 6 n. 4 e il Concerto grosso in sol minore op. 6 n. 8 (fatto per la notte di Natale) di Arcangelo Corelli appartengono all’opera 6, una raccolta di composizioni pubblicata postuma nel 1714. Il concerto grosso, forma strumentale in voga tra la seconda metà del Seicento e la prima del secolo successivo, è una vera e propria ‘amplificazione fonica’ e concertante della tipica sonata a tre.

Lo Stabat Mater, sequenza per soprano, contralto, archi e continuo, è l’ultima composizione di Giovanni Battista Pergolesi, conclusa poco prima della morte a soli ventisei anni. Grazie alla modernità del linguaggio, ebbe perciò un successo straordinario e fu considerata per tutto il Settecento l’ideale stilistico della musica sacra.

Luca Benvenuti