Concierto de Moda Internacional de Venecia 2023

Il mondo della moda dell’America Latina torna a Venezia in occasione della seconda edizione del Concierto de Moda Internacional de Venecia (CMIV), ideato e diretto dalla creatrice di eventi Antonia Jean. Per questa seconda edizione, che si terrà dal 9 all’11 giugno, l’alto artigianato di stilisti latino-americani – come Giannina Azar, fashion designer di star del calibro di Beyoncé, Jennifer Lopez e Malunma, nonché riconosciuta da Forbes una delle donne più creative dei Caraibi e dell’America Latina, – tornerà ad affascinare la città di Venezia. Un pubblico selezionato, fatto di influencer, buyers internazionali e professionisti del mondo della moda e dello spettacolo provenienti da tutta Europa, prenderanno parte ad una tre giorni dove le protagoniste di questo Concierto saranno le preziose creazioni di designer affermati e giovani proposte. Un incontro tra due mondi, quello europeo e latino-americano, volto a promuovere creatività e storia del costume della cultura latina e caraibica, portando nella città di Venezia una nuova proposta nel panorama fashion business.

Non solo moda ma anche spettacolo e cena di gala.

Tra gli ospiti del CMIV 2023 la cantante Yuri. Con più di 30 milioni di album venduti e diverse nomination ai Grammy Award, nonché vincitrice della Gabiota d’argento alla Viña del Mar in Cile, Yuri è tra le interpreti più importanti del Messico. Considerata una delle artiste più influenti di tutta l’America Latina e degli Stati Uniti, si esibirà durante la cena di gala organizzata a favore della fondazione Samana Smiles Foundation Inc.

Antonia Jean è molto legata alla fondazione Samana Smiles Foundation Inc., organizzazione senza scopo di lucro che si occupa dei giovani della penisola di Samanà bisognosi di cure mediche urgenti o che si trovano in gravi difficoltà. La rete solidale attorno a questa fondazione, accreditata e riconosciuta sia nella Repubblica Domenicana che negli Stati Uniti, di anno in anno ha coinvolto molte personalità da tutto il mondo, che contribuiscono alla raccolta fondi e permettono a Samana Smiles Foundation Inc. di intraprendere azioni sempre più capillari a tutela di una zona in continua emergenza. Come nel 2022, anche in questa edizione del CMIV 2023 Antonia Jean sceglie di organizzare all’interno dell’evento una cena benefica il cui ricavato verrà consegnato proprio alla presidente della fondazione Lidia Dickinson.

Dall’America Latina a Venezia

L’ideazione e direzione del CMIV è sotto la guida dell’imprenditrice dominicana Antonia Jean, da anni attiva nel mondo degli eventi in tutta l’America Latina e nei Caraibi, accompagnata dall’Avv. Maurizio Branchicella, amministratore delegato e presidente dello studio legale Branchicella, che ha creduto in questo progetto fin dal suo esordio. Spiega Antonia Jean: “Ho scelto la città di Venezia come palcoscenico per questo evento proprio per la profonda storia che unisce il mondo dell’America Latina alla Serenissima. Come il viaggio che sette secoli fa i veneziani intrapresero per raggiungere e scoprire l’America, così il Concierto de Moda Internacional de Venecia vuole rappresentare un ideale viaggio di ritorno dall’America Latina e dai Caraibi verso la città lagunare, attraverso suggestioni e tradizioni che solo il mondo della moda sa regalare”.