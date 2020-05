Primo classificato il documentario su Castelfranco Veneto

Con numeri superiori ad ogni aspettativa si è concluso il Primo DocuFestival dei Piccoli Borghi d’Italia, promosso da BweBTV in collaborazione con CineClub “Vittorio De Sica” di Rionero in Vulture, affiliato al Cinit Cineforum Italiano. I Giurati votanti sono stati 10.265; i Ticket staccati 19.994 con una Audience sociale di ben 772.295 ed hanno determinato vincente il documentario su Castelfranco Veneto (Treviso); secondo classificato Manfredonia (Foggia) e terzo San Martino in Badia (Bolzano). Al primo classificato, BweB consegnerà 2.000 euro per l’acquisto di attrezzature per la proiezione e la diffusione di contenuti audiovisivi; Manfredonia, si vedrà corrispondere 1.200 euro per la realizzazione di cinque audioguide professionali in lingua italiana diffuse sulla piattaforma FLICO; il terzo premio destinato al comune di San Martino in Badia, consiste in un contributo di 500 euro per l’utilizzo di servizi di comunicazione istituzionale afferenti alla piattaforma Comune.News. “Obiettivo raggiunto: Castelfranco Veneto ha vinto la prima edizione del Festival dei Piccoli Borghi D’Italia in un momento così particolare – commenta il sindaco Stefano Marcon – soprattutto per la numerosa partecipazione al voto perché ancora una volta abbiamo saputo dare prova di essere Comunità.” I venti migliori documentari dell’ultima stagione della nota trasmissione “Piccola Grande Italia” (una per ogni regione) sono stati riproposti su tutte le principali piattaforme video e social, coinvolgendo un così elevato numero di spettatori. La Basilicata è stata rappresentata dal borgo di Forenza. In Italia i piccoli Comuni rappresentano una ossatura di bellezza impareggiabile con il quasi 70% delle municipalità italiane: 5.522 sono infatti i paesi con meno di 5.000 abitanti. “Il fine del DocuFestival è quello di riappropriarsi delle nostre bellezze in questo tempo sospeso – aggiunge Armando Lostaglio del CineClub “De Sica” – tempo che non venga sprecato, bensì riconquistato verso la cultura che esprimono i borghi.”