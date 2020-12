Al Conservatorio di musica Benedetto Marcello di Venezia si è conclusa lo scorso lunedì 30 novembre la sessione autunnale degli esami e delle lauree. Certo, nulla di inusuale se non fosse che gli studenti hanno preparato gran parte delle tesi a distanza, che oltre all’elaborato scritto prevedeva l’obbligatorietà di un’esecuzione musicale.

Nonostante le enormi difficoltà non sono mancate lauree eccellenti. Tra i vari studenti che hanno concluso con il massimo dei voti il percorso di studi spicca Giuseppe Ugo Mazzone, classe 2001, che, a pochissimi mesi dall’aver ottenuto la maturità al Liceo Franchetti di Mestre, ha conseguito la laurea triennale di primo livello in chitarra classica con il massimo dei voti e la lode ben tre anni in anticipo sulla consueta “tabella di marcia”.

Ora, Mazzone, già vincitore di diversi concorsi chitarristici, si è iscritto al biennio specialistico di chitarra classica per proseguire gli studi con il suo docente Marco Nicolè.