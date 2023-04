La Fondazione Ugo e Olga Levi, in collaborazione con Istituto Italiano Antonio Vivaldi della Fondazione Giorgio Cini, organizza il convegno internazionale Vivaldi in film a cura di Antonio Ferrara e del gruppo di ricerca della Fondazione Levi La critica musicale e la musica per film.

Il convegno indaga sul legame tra la musica del compositore veneziano e gli audiovisivi. Dalla fine degli anni Quaranta, la sua musica dapprima è apparsa in qualche cortometraggio italiano, poi, a partire dagli anni Cinquanta e in modo molto più significativo, nel cinema francese e, via via è andata diffondendosi sempre di più con una presenza trasversale tra i generi cinematografici, incluso documentari, animazioni, thriller e soprattutto fictions televisive e pellicole di grandi autori come Melville, Renoir, Pasolini, Truffaut, Godard, Kurosawa, Von Trier.

I relatori si confronteranno su questi argomenti, concentrandosi sulla fortuna del ‘Prete Rosso’, e arriveranno a dimostrare come l’utilizzo del repertorio della musica classica nel cinema, e non solo, sia efficace per l’ampia disponibilità di temi che offre, ma anche per l’efficacia espressiva legata al significato storico di cui la musica classica è portatrice.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Il Convegno Vivaldi in film sarà trasmesso in streaming sul canale YouTube della Fondazione Levi

