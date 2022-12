Conversazione musicale attorno a Lionello e Carolyn Perera al Teatro La Fenice

In occasione dell’uscita del libro Lionello Perera: An Italian Banker and Patron in New York (Vernon Press 2022) si terrà una conversazione alla Fenice per riscoprire la vicenda umana e musicale di Lionello e Carolyn Perera, mecenati newyorchesi del primo Novecento con stretti legami veneziani. Negli anni Trenta il salone di casa Perera nell’Upper East Side fu il salotto musicale per eccellenza di Manhattan, frequentato dalle stelle del Metropolitan Opera House e in cui si tennero prime assolute di Bela Bartók e Ildebrando Pizzetti. A marcare il carattere veneziano dei padroni di casa, il salone era impreziosito da una raffinata collezione di scenette di Pietro Longhi. Lionello Perera era nato a Venezia nel 1871, dove si diplomò a Ca’ Foscari per poi salpare per gli States. Affianco al successo imprenditoriale che lo elevò a primo Vicepresidente di Bank of America, coltivò attività filantropiche e artistiche assieme alla moglie Carolyn Allen, come lui di origine ebraica. Pur senza clamore, furono fra i maggiori mecenati musicali di New York, amici fidati di Arturo Toscanini, protettori di Giancarlo Menotti e promotori di Fiorello La Guardia.

Assieme alla sceneggiatrice Chiara Clini e allo studioso di cultura ebraica Gabriele Mancuso, moderati dall’autore del volume Diego Mantoan, la conversazione ripercorre la vicenda dei Perera, scoprendo come con discrezione e passione strinsero legami con i grandi protagonisti del mondo culturale e musicale americano. L’evento è impreziosito da materiali esclusivi tratti dall’Archivio Perera, da letture dalla corrispondenza Perera-Toscanini, nonché da ascolti da Toscanini e l’amico di New York (2017) realizzato per “Il Teatro di Radio3”, su Rai Radio3, nell’esecuzione di Giulia Alberti (soprano), Ilaria Torresan (pianoforte) e Chiara Clini (voce narrante).