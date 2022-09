CoPOEM, una piattaforma digitale per tramandare la musica folklorica alle nuove generazioni

Si è concluso nell’estate 2022 CoPOEM, un progetto triennale di ricerca internazionale (2019-2022) finanziato dal programma Erasmus+ dell’Unione Europea: l’Italia ne è stata protagonista grazie al Dipartimento dei Beni Culturali dell’Università degli Studi di Padova.

Tramandare ai bambini di oggi la musica che un tempo era protagonista dell’infanzia vissuta tra città e villaggi europei grazie al canto di nonne e nonni, o alle conte e filastrocche che animavano intere giornate di gioco: professori e ricercatori di università e scuole portoghesi, spagnole e italiane hanno lavorato assieme per raggiungere questo obiettivo, coniugando lo studio della tradizione con tecnologie all’avanguardia. Dietro la sigla Co-POEM si cela una “Piattaforma per la generazione collaborativa di musica folklorica europea”, ovvero un’applicazione informatica fatta per mettere a contatto gli studenti delle scuole primarie con la tradizione musicale in modo intuitivo e divertente.

Ideato e coordinato dall’Università di Salamanca (Spagna), Co-POEM ha ricevuto dal programma Erasmus+ un finanziamento di 200.000 euro e, a parte l’Università di Padova, ha visto la partecipazione dell’Università di Coimbra (Portogallo) e di due scuole di musica della penisola iberica: il Colegio Esclavas del Sagrado Corazón (Salamanca) e il Jazz ao Centro Clube (Coimbra). Il gruppo di ricerca ha coinvolto trenta docenti ed esperti di scienze informatiche, musicologia e archivistica, che hanno coordinato i loro sforzi nell’arco di tre anni.

L’Università di Salamanca ha lavorato soprattutto sullo sviluppo dell’applicazione, assieme a professionisti di Coimbra specializzati nella visualizzazione di dati e nell’uso creativo dell’informatica. Il gruppo italiano, composto dalla prof.ssa Paola Dessì e dal dott. Marco Bellano, si è occupato di selezionare ninne nanne, conte e filastrocche dalla vasta tradizione della Penisola, analizzandole e trasformandole in dati pronti da essere integrati nell’applicazione.

Si è giunti infine a una piattaforma interattiva che permette di generare e manipolare nuove melodie, basate però su modelli tratti da un ricco repertorio folklorico per l’infanzia. Quel che l’intelligenza artificiale dell’applicazione genera, dunque, nasce da musiche autentiche, creando così i presupposti per un dialogo tra moderni approcci didattici e la consapevolezza storica. La piattaforma è pensata per l’utilizzo da parte di studenti della scuola primaria, sotto la guida dei docenti; i primi test nelle classi sono stati condotti nel 2022, in Spagna e Portogallo, con ottimi riscontri da parte di docenti e studenti.

Tra le possibilità offerte dall’applicazione ci sono giochi con cui danzare, creare melodie, cantare musiche provenienti dalla Spagna, dal Portogallo e dall’Italia, e creare nuovi ritmi da seguire e reinventare a piacimento. La piattaforma è accessibile gratuitamente da chiunque, all’indirizzo copoem.usal.es.