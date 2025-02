Corteggiando i corti: via alla quarta edizione del festival siciliano

Sarà una matinée cinematografica ricca e interamente dedicata ai cortometraggi quella di sabato 15 febbraio.

A partire dalle 9:30 infatti, presso il CineVittoria di Alì Terme (ME), avrà luogo la quarta edizione della kermesse Corteggiando i corti, che valorizza il cinema corto, un genere troppo spesso messo in secondo piano se non addirittura sottovalutato; in particolare il focus sarà su opere girate in Sicilia o da autori isolani.

La manifestazione è organizzata dal CSC, Centro Studi Cinematografici, e dal CINIT – Cineforum Italiano, curata rispettivamente dal delegato regionale Ignazio Vasta e dal presidente Massimo Caminiti, che presenteranno alla platea i lavori.

Al centro due grandi sezioni: da una parte un alto numero di opere realizzate negli ultimi anni scolastici da istituti siciliani, grazie ai bandi finanziati dai Ministeri della Cultura e dell’Istruzione e del merito, e, dall’altra, i corti d’autore.

In aggiunta una terza sezione, nuova introduzione di quest’edizione 2025, “La Sicilia di ieri”, con la presentazione di una delle primissime opere

prodotte nell’isola dal cinema muto, proprietà dell’Archivio Siciliano del Cinema di Palermo, che si sta dedicando, col suo presidente Antonio La Torre Giordano, alla ricerca, alla raccolta e alla diffusione di molti materiali realizzati in Sicilia.

Una mattinata, dunque, nel segno del cortometraggio, che valorizza il lavoro cinematografico e le sue innumerevoli sfaccettature.

L’ingresso è libero.