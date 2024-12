C’è una scena in Cortina Express dove Lillo (Petrolo) e Christian De Sica si trovano sul palco di un locale a esibirsi con una canzone natalizia.

Perché nessuno della produzione ha pensato a realizzare 95 minuti di musical o concerto di Natale composto dai classici carols, anche riarrangiati, con l’esibizione dei due, De Sica, che il palcoscenico se lo mangia, voce, e Lillo, estroso ed eccezionale improvvisatore, voce e chitarra. E saremmo stati tutti entusiasti e meno stanchi.



Il regista Eros Puglielli su sceneggiatura di Tommaso Renzoni (i due avevano già lavorato insieme al film Gli idoli delle donne) realizza un film di Natale privo di brio dove brilla solo Lillo Petrolo, ma non basta.

Durante le feste di Natale a Cortina si ritrovano Lucio De Roberti (Christian De Sica), un viveur perennemente sul lastrico salvato economicamente dal nipote, e Dino Doni, una stella del piano bar, che vuole far colpo sulla figlia adulta.

Il primo cerca di far naufragare il matrimonio del nipote con un’arrivista; il secondo si è fatto ammaliare da una femme fatale (Isabella Ferrari) e pensa di firmare il contratto discografico della vita.

In mezzo c’è la mala russa (Paolo Calabresi) e altre situazioni più tragiche che comiche.

Cortina Express è una storia scritta frettolosamente senza dar troppo peso alla cosa.

Un po’ tutti si sono adagiati sulla certezza del botteghino, sul successo di default del film di Natale, “quello originale”, che riempie le sale, e pazienza per le evitabilissime sciocchezze, le gag sgangherate, le mancanze di espressività, le battute (?) di una buffoneria banale, incapace di far risaltare un cast che sarebbe in grado di fare meglio.

Per questo quando brevemente sul palco sono comparsi De Sica e Lillo a gigioneggiare con mestiere, il primo pensiero è stato: perché non fare un film cabaret con loro due a cantare? Sarebbe stato un successo intelligente. E noi saremmo usciti dalla sala meno amareggiati.





Data di uscita: 23 dicembre 2024

Genere: Commedia

Anno: 2024

Paese: Italia

Durata:102 min

Produzione: Be Water Film in associazione con Medusa Film e in collaborazione con Prime Video

Distribuzione: Medusa Film