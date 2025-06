“Corto che passione!”: sul grande schermo anche “Un figlio”, con Ottavia Piccolo

Martedì 10 giugno il cortometraggio “Un figlio”, per la regia di Carmen Giardina – nato da un’idea di Marina Senesi, interpretato da Ottavia Piccolo e realizzato in collaborazione con “Libera. Associazioni, Nomi e Numeri contro le mafie” – sarà proiettato in più di cento sale italiane aderenti all’iniziativa “Corto che passione!”. Il cast presenzierà agli spettacoli di Roma, presso il Cinema Barberini e la Multisala Lux, e all’Anteo Palazzo del Cinema di Milano.

Presentato in prima nazionale al Bif&st 2025, il film giunge in sala dopo una proiezione speciale al Senato della Repubblica, promossa dalla senatrice Vincenza Rando, già vicepresidente di “Libera”.

“Un figlio” – liberamente tratto da uno scritto della nipote Elisabetta Zecca – è dedicato alla figura di Carmela Montinaro, madre di Antonio Montinaro, capo scorta del giudice Giovanni Falcone, ucciso nella strage di Capaci il 23 maggio 1992. Fu lei, durante una celebrazione in memoria dell’attentato, a chiedere perché il nome di suo figlio e degli altri agenti non venisse mai pronunciato. Il suo gesto ispirò la realizzazione della Giornata Nazionale della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, giunta quest’anno alla trentesima edizione.

Il film è ambientato in Salento, dove la piccola Elisabetta trascorre felice le vacanze insieme alla nonna Carmela, tra giochi, tradizioni e storie di famiglia. Forte è la presenza dello zio Antonio, seppur mai conosciuto perché morto da giovane. Arriverà il giorno della consapevolezza del grande dolore che la nonna le ha sempre tenuto nascosto: una sofferenza personale ma che appartiene anche alla Memoria collettiva.