Marguerite (Laure Calamy) e Sofiane (Lyes Salem) sono una coppia felicemente sposata che cerca di sopravvivere al caos della figlia adolescente Raphaelle (Saül Benchetrit). Ma la loro routine viene sconvolta quando l’ex marito di Marguerite, Fred (Vincent Macaigne), si presenta con una richiesta assurda: devono divorziare di nuovo… questa volta per annullare il loro matrimonio cattolico! Marguerite acconsente, felice finalmente che il suo primo marito, nonché padre della sua figlia più grande, Léa (Céleste Brunnquell) abbia trovato una nuova compagna… Chloé (Mélanie Thierry), una fervente cattolica che vuole una cerimonia in chiesa. I problemi iniziano durante “l’inquisizione” di Marguerite davanti al sacerdote del tribunale ecclesiastico. Perché l’annullamento venga accettato, devono dimostrare di non essersi mai amati.

Scritto e diretto da Fabien Gorgeart, con un cast assolutamente perfetto, è un film che cammina con lievità tra melodramma brioso e commedia intelligente.

Gorgeart in Diane a les épaules (2017) ha raccontato il legame che si crea tra una madre surrogata e il figlio che ha in grembo per una coppia di amici, in A family for 1640 days (2021) ha parlato del legame indissolubile tra un figlio adottivo e la madre adottiva.

In Cos’è l’Amore Fabien Gorgeart elabora con una scrittura sottile e con ingegno una trama per provare a capire l’amore nelle sue svariate emotività o forme e la loro evoluzione o trasformazione. Protagonista di questa storia è una famiglia allargata e il tema cui ruotano tutti i membri di questa famiglia è il divorzio! Con un ritmo incalzante e un tono stravagante Cos’è l’Amore è un film gioioso e tenero.



Titolo originale: C’est quoi l’amour?

Regia: Fabien Gorgeart

Con: Laure Calamy, Mélanie Thierry, Vincent Macaigne

Nazione: Francia

Durata: 100 min

Data d’uscita: 25 giugno 2026