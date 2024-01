Così è, se vi pare al Teatro Toniolo di Mestre

Da martedì 16 a giovedì 18 gennaio, sempre con inizio alle 19,30, al Teatro Toniolo di Mestre va in scena Così è, se vi pare assieme ai Sei personaggi in cerca d’autore , le più riuscite commedie del premio Nobel Luigi Pirandello. Scritta nel 1917, Cosi è, se vi pare è tutta costruita sul vano tentativo di far luce, in una città di provincia, sull’identità della moglie del nuovo segretario di Prefettura: si tratta della figlia della Signora Frola, come la madre – suocera sostiene con assoluta certezza? Oppure quella donna è morta tra le macerie di un terremoto e la moglie del segretario è tutt’altra persona, come afferma il segretario-marito ? Così è, se vi pare… ognuno di noi ha la sua verità ! L’idea dell’allestimento nasce da una strepitosa intuizione di Giovanni Macchia, uno dei più acuti studiosi dell’opera di Pirandello: il cannocchiale rovesciato. “Le cose più vicine, vissute, torturanti, furono viste con il binocolo rovesciato: da quella distanza che ne permettesse la meditazione assorta o l’ironia o addirittura il grottesco”. La regia è di Geppy Gleijeses. Mercoledì 17 gennaio alle ore 16 Milena Vukotic, Pino Micol e Gianluca Ferrato, assieme alla compagnia, incontreranno il pubblico. A condurre l’incontro il professor Paolo Puppa, emerito di storia del teatro e dello spettacolo dell’Università Cà Foscari.