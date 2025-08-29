Già premiata con il Leone d’Oro sullo sfondo lagunare per The beauty and the bloodshed tre anni fa, Laura Poitras torna a Venezia, pur non nel concorso ufficiale, con un documentario più tradizionale e simile ai precedenti Risk e Citizenfour, stavolta scegliendo di concentrarsi sulla figura di Seymour Hersh, trai più noti e disprezzati giornalisti investigativi dell’America contemporanea, e ribaltando la prospettiva per passare da un lavoro di carotaggio in profondità su un tema specifico legato agli abusi dei servizi d’intelligence statunitensi a una panoramica su come tali abusi filtrano tra le non sempre così fitte maglie dei segreti di Stato e vengono portati all’attenzione dell’opinione pubblica.

Affiancata in regia per l’occasione da Mark Obenhaus, già collaboratore di Hersh in alcune video-inchieste e mediatore fidato, la documentarista americana ripercorre la carriera del protagonista della sua ennesima ricostruzione con modalità differenti rispetto a quanto fatto con Snowden e Assange e si appoggia al carisma dell’uomo dall’altra parte del tavolo, così come avrebbe voluto fare da ben vent’anni; per tale lasso di tempo il progetto è rimasto congelato per la refrattarietà dello stesso Hersh, che non ha considerato opportuno mettersi a nudo prima di oggi, arrivato, per sua stessa ammissione, a fine carriera. Poitras dettaglia non tanto il ritratto del giornalista quanto una micro-storia del giornalismo investigativo negli USA attraverso l’intreccio con la macro-Storia della persistente e sistemica violazione dei diritti dei cittadini americani e non solo (citofonare Allende) praticata dai loro stessi organi di controllo, ogni giorno più avulsi dal principio di separazione dei poteri.

Il massacro di Mỹ Lai, il sostegno al golpe cileno, le torture di Abu Ghraib e persino le clamorose sbandate su JFK: la carriera di Hersh viene scomposta per buona parte in ordine cronologico, senza lesinare sui biografismi che tentano di tratteggiare, banalmente, l’uomo dietro il professionista. Per circa metà della durata la ricostruzione effettuata dall’inedita coppia di registi è compatta, con micro e macronarrazione che aderiscono l’una all’altra complementarmente, rette dalla foga del protagonista – e vero narratore di ogni traccia storico-tematica – che tiene un ritmo nervoso e preciso nel ripresentare per l’ennesima volta daccapo i casi che hanno scandito la sua parabola giornalistica. O meglio, stavolta Hersh non è chiamato a illustrare il lavoro di ricerca quanto il dietro le quinte dello stesso, a chiarire cioè il mestiere, la tecnica artigianale dietro l’anatomia delle verità scomode. E non serve certo l’intuito dell’investigatore per comprendere la scelta del titolo: “cover-up” significa insabbiare, insabbiamento; Laura Poitras tenta di edificare un grande ritratto delle strategie del potere per nascondere i suoi stessi misfatti, della sua innata tensione alla trasgressione, senza tuttavia mai nemmeno intaccare la profondità dell’intuizione pasoliniana dell’anarchia del potere, tanto per calibrare l’opera in questione con un riferimento più fecondo.

E Cover-up collassa quindi sotto il suo stesso peso, con il montaggio, in precedenza così frenetico per tenere il passo delle doti retoriche di Hersh, che inizia a sfilacciarne i contenuti, saltando da un argomento all’altro senza più una chiara chiave interpretativa e finendo così per assumere progressivamente i tratti di un elenco. L’esito finale vede in primis la svalutazione di alcuni passaggi, l’indagine sul caso Nord Stream su tutti, e in generale fa trasparire una certa artificiosità ambigua: di certo tenere alla fine il passaggio obbligato sul rapporto Copper Green come fosse una necessità drammatica, una sorta di dulcis in fundo, a costo peraltro di comprimerlo a beneficio di materiali meno cogenti, rappresenta una caduta di stile, giacché antepone in modo fin troppo smaccato le esigenze narrative alla correttezza argomentativa. Parimenti frettolosi sono anche i passi meno concreti, nel senso che quando al discorso è richiesta un’evoluzione più teorica, appena oltre la precisa eppur semplice rievocazione, Cover-up si arena, non riuscendo mai né ad andare oltre la verve di Hersh, che certo non regge un’opera intera sulle sue anziane spalle, né tantomeno a soddisfare l’ambizione di compendiare la pulsione a trascendersi del potere attraverso una riflessione sull’insabbiamento come concetto in sé. E anzi, l’ostinazione romanticheggiante a individuare nel mito del giornalismo una resistenza, oltre a far emergere un’insospettabile ingenuità, dimostra l’impenetrabilità strutturale delle logiche filosofiche e giuridiche del potere politico in quanto tale allo strumentario concettuale invero un po’ smussato di Poitras e Obenhaus.

Cover-up appare così come un’opera monca, incapace di catturare le estroflessioni dell’intelligence americana nell’ultimo mezzo secolo come si propone di fare, cioè abbracciandole con un’unica prospettiva onnicomprensiva, che cade fatalmente nella tentazione di semplificare ove possibile pur di non azzardare una teoria comprensiva, sfrondando ogni scandalo analizzato delle sue sfumature decisive e preferendo allora limitarsi alla liscia compilazione catalogica di una serie di fatti che, malgrado la loro effettiva perniciosità, senza un filo conduttore o una geometria di ampio respiro a fungere da fondamento, rimangono privi di mordente al giorno d’oggi, ormai passati in giudicato. Non può che venirne fuori una facile riproposizione di nozioni vetuste impossibilitata, sfilacciata com’è, a gettare luce sulla natura intima dell’abuso di potere istituzionalizzato dagli Stati Uniti.