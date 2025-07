Creuza de Mà al via 19° edizione a Carloforte

Ideato e diretto dal regista Gianfranco Cabiddu e organizzato dall’associazione culturale Backstage. torna per il 19° anno Creuza de Mà, un festival che è un appuntamento unico nel panorama culturale italiano, che intreccia suoni e visioni in un dialogo vivo e creativo, rendendo ancora una volta la suggestiva Carloforte, sull’isola di San Pietro, palcoscenico d’eccezione per il grande cinema, la musica dal vivo e la formazione d’eccellenza.



Cinque giornate di eventi che si snodano tra proiezioni, concerti, incontri, cine-concerti, masterclass e appuntamenti formativi, attraversando luoghi iconici dell’isola e coinvolgendo protagonisti di primo piano del panorama cinematografico e musicale.



Spazio centrale è riservato al percorso di alta formazione che coinvolge giovani compositori e registi in dialogo con maestri del settore. Campus – Musica e suono per il cinema e per l’audiovisivo grazie a masterclass, laboratori e proiezioni-saggio dei cortometraggi realizzati dagli allievi del Centro Sperimentale e musicati dagli allievi compositori di Campus è il percorso formativo che negli ultimi 6 anni ha cambiato radicalmente il Festival, ora punto di partenza ed esito finale, parte visibile del lavoro di formazione sulla musica per film: un percorso di formazione per giovani compositori lungo un anno testimoniando la missione del festival nel promuovere i nuovi talenti.

Il progetto Campus – Musica e Suono per Cinema e Audiovisivi che vede la collaborazione tra il Festival e il Centro Sperimentale di Cinematografia, è sostenuto dalla Regione Sardegna tramite la Fondazione Sardegna Film Commission, e stabilisce i prodromi per l’apertura a Cagliari di una Sede Regionale della Scuola Nazionale di Cinema CSC dedicata alla Musica e Suono per Cinema e Audiovisivi.



Ad inaugurare la diciannovesima edizione, mercoledì 23 luglio, sarà il tradizionale Concerto Musiche da Film, con partiture originali arrangiate da Pivio e Pasquale Catalano per la Banda Musicale di Carloforte (ore 21.30). Un viaggio nel cuore di Carloforte in piazza Repubblica tra colonne sonore, per un vero e proprio omaggio al connubio tra note e immagini, con celebri musiche per film reinterpretate in chiave bandistica.



Nella giornata di giovedì 24 prende il via il percorso formativo del Campus, con un focus sul ruolo del compositore nel cinema contemporaneo, tra creatività, tecnica e collaborazione con il regista, con Gianfranco Cabiddu, Max Viale, Pivio e Aldo De Scalzi, rivolto non solo agli allievi compositori del progetto, ma aperto anche agli studenti sardi e al pubblico (ore 10.30, Ex Me). Nel pomeriggio, il Cineteatro Cavallera ospita la proiezione di Musicanti con la Pianola, documentario che racconta la carriera e la poetica musicale di Pivio e De Scalzi, attraverso le testimonianze dei tanti registi con cui hanno lavorato tra cui Ferzan Ozpetek, Enzo Monteleone, Alessandro Gassmann e i Manetti bros. I due compositori, presenze storiche del festival, dialogano con il pubblico in sala (ore 18.30, Cineteatro Cavallera). A seguire, ancora cinema con la visione del film Il Vangelo secondo Maria, tratto dal romanzo di Barbara Alberti per la regia di Paolo Zucca, insieme al compositore Fabio Massimo Capogrosso e alla produttrice Francesca Cima (ore 21.00, Cineteatro Cavallera). A chiudere la giornata, una delle interpreti più raffinate del jazz italiano: Rita Marcotulli, protagonista del primo dei concerti “Round Midnight” al Giardino di Note (ore 23.00), con un piano solo fatto di improvvisazione, suggestioni cinematografiche e omaggi a Modugno e Pino Daniele.



Fulcro della giornata di venerdì 25 è un doppio appuntamento in musica, con uno dei momenti più poetici del festival ovvero l’attesissimo concerto al tramonto che quest’anno si terrà in una nuova location del festival, l’Ex Tonnara di Carloforte (ore 19.30): Marcella Carboni, arpista e compositrice, suonerà dal vivo il suo concerto “naturale”, sospeso tra luce e paesaggio, con sonorità che richiamano le colonne sonore e il jazz contemporaneo (biglietti disponibili su boxol). La serata si conclude con un emozionante cine-concerto al Giardino di Note (ore 23.00): Massimo Zamboni, storico chitarrista dei CCCP – Fedeli alla Linea, sonorizza dal vivo il film Arrivederci, Berlinguer!, un omaggio visivo e musicale alla figura politica di Enrico Berlinguer, realizzato con materiali d’archivio provenienti dal documentario L’addio a Enrico Berlinguer girato durante i funerali del segretario del PCI. Presenti anche i registi Michele Mellara e Alessandro Rossi. Come sempre, nella mattinata, appuntamento con gli incontri di Creuza Campus (ore 10.30, Ex Me) con un incontro alla presenza di Paolo Zucca, Fabio Massimo Capogrosso, Francesca Cima e Stefano Campus.



Sabato 26 il Campus incontra il cinema documentario, con un confronto con i registi Mellara e Rossi (ore 10.30, Ex Me). Nel tardo pomeriggio, il festival torna al Cineteatro Cavallera con Lirica Ucraina, documentario di Francesca Mannocchi che racconta il conflitto ucraino attraverso la voce di sopravvissuti e la musica evocativa di Iosonouncane (ore 18.30). A seguire, Berlinguer – La grande ambizione di Andrea Segre (ore 21.00), che introdurrà la proiezione al pubblico del festival. Il film, uno dei titoli più acclamati della stagione, ricostruisce in chiave intima e politica gli anni decisivi del segretario del PCI, accompagnato ancora una volta dalle sonorità inconfondibili di Iosonouncane. In chiusura di giornata al Giardino di Note, a partire dalle ore 23.00, il vj set audiovisivo di Max Viale, “On Stage / Off Screen”, in cui suono e immagine si fondono in tempo reale, e il Musicarello Dancing, dancefloor sonoro ispirato al cinema popolare italiano.



Il festival si conclude domenica 27 giugno con un unico grande evento serale che unisce cinema e musica sinfonica, con un concerto di musiche da film realizzato in coproduzione con Carloforte Music Festival per la direzione artistica di Andrea Tusacciu. Il Cineteatro Cavallera ospita “Due Universi”, concerto che segna il passaggio ideale tra Creuza de Mà e il Carloforte Music Festival. Sul palco, la violinista Anna Tifu e il pianista/compositore Romeo Scaccia, accompagnati dalla Carloforte Festival Orchestra diretta da Alevtina Ioffe. Un programma che fonde la liricità di Čajkovskij con l’intensità del tango cinematografico, in un’esplosione di suggestioni e pathos.



Il programma completo di Creuza de Mà e ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo: www.musicapercinema.it