E’ il 2001. Siamo in Argentina; e un gruppetto di amici, più vicini alla pensione che ai 30 anni, decide di mettere insieme i risparmi per riattivare una cooperativa agricola e rilanciare l’economia della loro cittadina di provincia.

Ma, il giorno dopo aver depositato il denaro in banca, per poter ottenere un prestito, il sistema bancario e l’economia dell’Argentina collassano e loro, come tutti gli altri cittadini, perdono tutto quello che avevano.

Nel giro di breve tempo scoprono di non essere soltanto le vittime del dissolvimento della struttura finanziaria del loro paese, ma di essere anche stati il bersaglio della truffa orchestrata da un avvocato e dal direttore della banca dove avevano depositato i soldi. I due uomini senza scrupoli li hanno raggirati e così il gruppo di amici prepara la vendetta.

O meglio, hanno un obiettivo: riprendersi il sogno di cui sono stati brutalmente privati portando a termine con successo un piano che non sono neanche lontanamente qualificati per mettere in atto.

Sebastián Borensztein sceneggia con Eduardo Sacheri (basandosi sul romanzo di quest’ultimo) e dirige con grande disinvoltura un cast eccezionale dove ognuno interpreta il suo personaggio con una profondità umana credibilissima.