Da Ischia grande cinema a misura di smartphone e tablet

Dal 24 giugno sulla piattaforma online www.ischiafilmfestivalonline.it è possibile visionare le opere della categoria “Scenari – Fuori concorso”, dando l’opportunità anche per la 21a edizione di Ischia Film Festival alla appassionata platea di cinefili di vedere una gallery di 24 titoli, visionabili solo online, di cui ben 20 anteprime. Si tratta di una ampia scelta che punta ad avvicinare sempre più il grande pubblico ad un Cinema d’autore e di qualità. Per collegarsi al portale basta effettuare un semplice login e avere così l’ accesso alle opere selezionate per l’iniziativa online dell’Ischia Film Festival 21a edizione e che vi trasporteranno in un viaggio, ideale, tra storie e territori.Da Asini dotti, una anteprima assoluta che racconta di un viaggio post pandemia, a House of dolls opera racconta la storia di una famiglia siriana e ancora a Rozzano 20089 lungometraggio sul disagio vissuto in aree di provincia soprattutto da giovani e la loro voglia di rivincita, sono tante le opere che raccontano spaccati di vita molto particolari e interessanti, che aprono finestre su scenari tutti da scoprire. Anche dopo la pandemia la piattaforma online deve continuare a restare un punto di riferimento per l’Ischia Film Festival e per tutti gli appassionati di Cinema e di Cineturismo.

Scenari – Fuori concorso

68.415 (ANTEPRIMA CAMPANA – Italia, 2022) di Antonella Sabatino e Stefano Blasi

Asini dotti (ANTEPRIMA ASSOLUTA – Italia, 2023) di Francesco De Giorgi e Giovanni Iavarone

Chlorine (ANTEPRIMA ITALIANA – Grecia, 2022) di Thanos Psichogios

Farfalle (Italia, 2022) di Marco Pattarozzi

Heroínas (ANTEPRIMA CAMPANA – Perù, 2022) di Marina Herrera

House of dolls (ANTEPRIMA ASSOLUTA – Siria, 2023) di Ghoufran Derawan

Il sergente dell’Altopiano (ANTEPRIMA CAMPANA – Italia, 2022) di Tommaso Brugin e Federico Massa

Il terzo paesaggio (ANTEPRIMA ITALIANA – Italia, 2022) di Francesca Trovato e Barbara Martire

La terra dei giochi (Italia, 2022) di Mauro Di Rosa

Láthatatlanok (ANTEPRIMA ITALIANA – Ungheria, 2022) di Sándor Cs. Nagy

Macerie (ANTEPRIMA ASSOLUTA – Italia, 2022) di Federico Mazzarisi

Moody (ANTEPRIMA ITALIANA – Polonia, 2022) di Karolina Karwan e Tomasz Ratter

Ombre a Mezzogiorno (ANTEPRIMA CAMPANA – Italia, 2023) di Enrico Carnuccio

Orlęta. Grodno ’39 (ANTEPRIMA ITALIANA – Polonia, 2022) di Krzysztof Łukaszewicz

Papa, raconte moi mon père (ANTEPRIMA EUROPEA – Francia, 2023) di Hung-chun Chen e Marcelo Novais Teles

Promessa de um amor selvagem (ANTEPRIMA ITALIANA – Brasile, 2022) di Davi Mello

Rastros de un eco (ANTEPRIMA ITALIANA – Argentina, 2023) di Renata Juncadella

Rozzano 20089 (ANTEPRIMA EUROPEA – Italia, 2022) di Maria Stella Rege’

Sorta nostra (ANTEPRIMA CAMPANA – Italia, 2022) di Michele Sammarco

The bridge (ANTEPRIMA ITALIANA – Polonia, 2022) di Izumi Yoshida

The silent echo (India, 2022) di Suman Sen

Tramwaj (ANTEPRIMA CAMPANA – Polonia, 2021) di Bartosz Reetz

Two souls (ANTEPRIMA EUROPEA – Birmania, 2022) di Myat Noe

Verso casa (Italia, 2022) di Giulia Casagrande