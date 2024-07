Da Lendinara prende via il tour veneto de “La leggenda del santo bevitore”

Tratto dal romanzo di Joseph Roth, La leggenda del santo bevitore, sarà lo spettacolo teatrale, il reading poetico e il viaggio originale della terza edizione del progetto Milkwood sostenuto dalla Regione del Veneto e dai comuni di Lendinara, Jesolo e Valdobbiadene, realizzato da Arteven – Circuito Multidisciplinare del Veneto e dell’Associazione per il Patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene UNESCO. Tre le nuove tappe di Milkwood 2024.

La leggenda del santo bevitore debutterà in prima nazionale sabato 6 luglio a Lendinara, venerdì 30 agosto a Jesolo e sabato 14 settembre a Valdobbiadene. Lo spettacolo – prodotto da Ercole Palmieri, operatore teatrale e direttore del Teatro Ghione di Roma – vuole consacrare come luoghi teatrali Lendinara, Jesolo e Valdobbiadene, animandoli attraverso percorsi teatrali e narrativi che, grazie alle multivisioni di Francesco Lopergolo, rendono unica la performance. A dare corpo e voce alla narrazione, importanti personalità del teatro italiano: Jane Alexander, Debora Caprioglio, Diego Dalla Palma, Giorgio Lupano, Justine Mattera, Ivana Monti, Caterina Murino, Sebastiano Somma.

<<Un testo che affascina grandi e piccini, grandi protagonisti del teatro, città meravigliose, il Veneto come l’abbiamo visto ma come non l’abbiamo mai guardato – sottolinea Giancarlo Marinelli, ideatore del progetto e direttore di Arteven – “La leggenda del santo bevitore” vi aspetta nel confine sottile che separa il sonno dalla veglia, il visto dal non visto, la cruda realtà dalla magia>>. In questa performance, i luoghi del romanzo si fondono e prendono forza dai luoghi delle città, diventando il teatro perfetto per mettere l’accento su questo racconto che parla di un viaggio di perdizione e di redenzione che ha echi lontani ma vicini a tutti noi, come la guerra, l’esilio, la vita di chi vive ai margini. Andreas Kartak, il clochard protagonista di questo racconto, è infatti metafora di un percorso che tocca luoghi simbolici ed evocativi, e che sarà magico scoprire all’interno delle città che ospitano questa terza edizione: Lendinara, Jesolo e Valdobbiadene.

Uno degli obiettivi principi di questo progetto è rivelare a occhi nuovi, ma anche allo sguardo di chi quei luoghi li abita da sempre, nuove prospettive e diversi punti di vista celebrando, attraverso il Teatro, la bellezza paesaggistica del Veneto.