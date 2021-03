E’ da un poco più di un mese disponibile una nuova pubblicazione dello scrittore e saggista Alessandro Ticozzi, “ L’inviato dalla rete 3” (Sensoinverso Edizioni, Ravenna 2021, p. 250 Euro 17,00) in cui sono raccolte, a corollario dei due precedenti volumi della serie dallo stesso titolo, una lunga serie di interviste originariamente pubblicate sul sito di Radiophonica, la web radio dell’Università di Perugia, diretta dallo station manager Rossella Biagi. Nella prefazione Umberto Broccoli, eclettico conduttore e autore radiotelevisivo di lungo corso, dopo aver osservato che <<… non c’è trasmissione radiofonica o televisiva nella quale non siano trasmessi frammenti di programmi del passato… >> sottolinea l’importanza del lavoro di Ticozzi per la ricostruzione del contesto cui risalgano i tanti frammenti proposti spesso in maniera superficiale, del tutto avulsi dalla realtà del tempo in cui furono realizzati. La parola chiave per una corretta fruizione di tanto prezioso materiale è la memoria, aggiungiamo collettiva, che interviste meditate e di ampio respiro come quelle di Ticozzi tengono viva. E così consentono di comprendere il grande tributo che il nostro oggi deve al passato. Nelle 250 pagine Ticozzi spazia dallo spettacolo dal vivo al cinema, spesso affrontando la memoria di interpreti e registi che hanno calcato sia i palcoscenici che i set cinematografici. E così spuntano da un passato veramente remoto nomi del calibro di Angelo Musco, Cesco Baseggio e venendo a ritroso incontriamo Alberto Bonucci, Pietro Mazzarella, Luciano Salce, Gino Bramieri, Omero Antonutti, Turi Ferro, Mario Carotenuto, Giorgio Albertazzi, Dario Fo sino ai viventi Franco Branciaroli, Glauco Mauri, Virginio Gazzolo, Monica Vitti e Carolina Rosi, grande interprete e ora anche custode della memoria del padre, il regista cinematografico Francesco Rosi, e di un’intera grande dinastia del teatro italiano, i De Filippo. Non mancano cammei dedicati a eccentriche figure di artisti di successo in ambito canoro come Fred Buscaglione ed Herbert Pagani. Una galleria di grandi interpreti e protagonisti di indimenticabili stagioni della storia dello spettacolo italiano.