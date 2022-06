Torna domenica 12 giugno nel giardino dell’Associazione Culturale Awai (Venezia, Santa Croce 201/a)il cinema all’aperto del Cineclub Venezia, affiliato al Cinit Cineforum Italiano, con la rassegna estiva Uncanny Valley. La rassegna – che ha in programma fino al 10 luglio appuntamenti serali domenicali, inizio alle ore 21:30 – si aprirà con il film Terrore dallo spazio profondo (1978) di Philip Kaufman. Ingresso riservato ai soci, suggerita la prenotazione alla mail cineclubvenezia@gmail.com.

Le serate della rassegna inizieranno alle ore 21:00 con un aperitivo. A seguire, introdotti da giovani cinefili, verranno proiettati film che affrontano le relazioni dell’uomo con gli elementi perturbanti che lo circondano o che sono dentro di lui. La rassegna prende il nome dal termine Uncanny Valley, un’ipotesi presentata dallo studioso di robotica giapponese Masahiro Mori, nel 1970, che analizza le sensazioni provocate da robot e automi antropomorfi nei confronti degli uomini, fino a quando l’estremo realismo rappresentativo desta sensazioni spiacevoli, come repulsione e inquietudine paragonabili al perturbamento.

Il Cineclub Venezia è un’associazione culturale composta da giovani veneziani che dal 2019 propone regolarmente in città a un pubblico giovane – nonostante le difficoltà dovute alla pandemia – rassegne, proiezioni, eventi e altre iniziative culturali, anche in concorso con altri organismi o istituzioni. In particolare, tende a far diffondere e valorizzare la cultura cinematografica e dell’audiovisivo, proponendosi come punto di riferimento per aspiranti e giovani filmmaker, agevolando la produzione di opere audiovisivi, mettendo a disposizione l’attrezzatura necessaria a girare corti e documentari e mettere in pratica insegnamenti altrimenti solo teorici.