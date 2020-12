80 voglia di ammazzarti (collana Crocevia edizioni Alter Ego; p. 338; euro 19.90) è un tributo al fascino del penultimo decennio del secolo scorso, a ciò che ha significato per chi lo ha vissuto o soltanto sognato. Gli anni Ottanta si aprono con il boicottaggio degli USA alle Olimpiadi di Mosca, dopo che i The Buggles hanno promesso morte certa alle stelle della radio per mano dei video; il decennio si conclude con il crollo del Muro, rendendo meno criptico l’invito di Francesco Salvi a spostare quella dannata macchina.

Non c’è stato nulla di banale negli Eighties: icone pop, film di culto, paillettes catodiche e meteore al neon. E in chiave italica anche imprenditori rampanti, pupazzi animati e goleador riccioluti. E siccome prima o poi gli allievi devono uccidere i maestri, la casa editrice Alter Ego ha invitato sedici giovani autori a scrivere per questa antologia altrettanti racconti che segnano col tratto rosso il destino di sedici personaggi degli anni Ottanta. Si tratta di “incidenti di percorso” che spaziano tra vecchie rese dei conti ed eccessi di divismo, situazioni paradossali e gialli tragicomici. Gli autori dei racconti sono Giovanni Lucchese, Alberto Bucchi e Gea Gatti, Simona Mangiapelo, Carlo Deffenu, Chiara Briani, Gabriele Ludovici, Mario Abbati, Luca Cristiano, Marco Proietti Mancini, Riccardo Burgazzi, Antony Gamba, Daniele Botti, Marco Rinaldi, Francesco Nucera, Fausto Romano e la collaboratrice di www.nonsolocinema.com Leila Aghakhani Chianeh.

Non se ne salverà uno: il conto alla rovescia è appena iniziato, come annunciavano gli Europe. Roba da Maniac. Allertate Der Komm…