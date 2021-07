Organizzato dall’Associazione culturale “Sergio Amidei” in partnership con il Dams – Discipline dell’audiovisivo, dei media e dello spettacolo, Corso interateneo Università degli Studi di Udine e Trieste e dall’Associazione Palazzo del Cinema-Hiša Filma, il Premio Internazionale alla Migliore Sceneggiatura “Sergio Amidei” 2021 prende il via venerdì 23 luglio. Il palinsesto si articolerà su 7 giorni per un’offerta costituita da 40 opere cinematografiche proiettate al mattino e al pomeriggio al Palazzo del Cinema – Hiša Filma (sale del Kinemax Gorizia e negli spazi della Mediateca.GO “Ugo Casiraghi”) e la sera nella nuova location, la centralissima Piazza della Vittoria. Un intenso programma vedrà l’alternarsi dei tre premi principali — il Premio Internazionale alla Migliore Sceneggiatura “Sergio Amidei”, il Premio all’Opera d’Autore e il Premio alla Cultura Cinematografica — a mini rassegne, presentazioni di libri con proiezioni abbinate, incontri con gli autori e l’appuntamento per i più piccoli, l’Amidei Kids che quest’anno propone un’anteprima nazionale.Tutt’attorno un corollario di mostre, eventi speciali ed eventi collaterali frutto dei pluriennali sodalizi . Fino al 21 luglio è inoltre possibile richiedere l’accredito basic al 40° Premio “Sergio Amidei” aperto a tutti gli interessati: studenti, docenti, operatori del settore cinematografico e appassionati di cinema.

Perno della manifestazione goriziana, il Premio internazionale alla migliore sceneggiatura “Sergio Amidei vede in corsa per il prestigioso riconoscimento sette titoli europei distribuiti durante la stagione cinematografica 2020-2021 selezionati come d’abitudine dalla giuria del Premio Amidei composta dalla sceneggiatrice Doriana Leondeff, i registi e sceneggiatori Francesco Bruni, Massimo Gaudioso e Francesco Munzi, il regista Marco Risi, la produttrice e Presidente di Giuria Silvia D’Amico e l’attrice Giovanna Ralli.

Sono questi i titoli in corsa per il 40° Premio internazionale alla migliore sceneggiatura “Sergio Amidei”:

“Un altro giro” sceneggiatura: Thomas Vinterberg, Tobias Lindholm, Regia: Thomas Vinterberg;

“Il cattivo poeta” sceneggiatura e regia: Gianluca Jodice;

“Est – Dittatura Last Minute” sceneggiatura e regia: Antonio Pisu;

“The Father – Nulla è come sembra” sceneggiatura: Christopher Hampton, Florian Zeller (dalla pièce teatrale Il padre di Florian Zeller), Regia: Florian Zeller;

“Miss Marx” sceneggiatura e regia: Susanna Nicchiarelli;

“Non odiare” sceneggiatura: Davide Lisino, Mauro Mancini, Regia: Mauro Mancini; Volevo “Nascondermi” sceneggiatura: Giorgio Diritti, Tania Pedroni, Regia: Giorgio Diritti;

Le proiezioni dei film in concorso si terranno per la prima volta nella centralissima Piazza della Vittoria, ldove il 29 luglio 2021 sarà proclamata la sceneggiatura vincitrice del 40° Premio internazionale alla migliore sceneggiatura “Sergio Amidei”.

Nell’ambito della manifestazione saranno assegnati altri riconoscimenti. Il Premio all’Opera d’Autore 2021 va al regista Pupi Avati. che sabato 24 luglio sarà ospite a Gorizia per presentare il suo ultimo film “Lei mi parla ancora” tratto dall’omonimo libro di Giuseppe Sgarbi. Il Premio alla cultura cinematografica 2021 viene attribuito a Piera Detassis, fondatrice della rivista cinematografica Ciak e Direttrice artistica dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello.