Dal 25 marzo in libreria il nuovo romanzo di Dicker: “Un animale selvaggio”

Dopo il successo senza precedenti della trilogia di Harry Quebert, conclusa con Il caso Alaska Sanders, a fine marzo arriva il nuovo, imperdibile romanzo di Joël Dicker, che segna una nuova fase nell’opera dello scrittore svizzero e ancora una volta sorprenderà i suoi moltissimi lettori nel mondo.

«Un animale selvaggio è un libro fondamentale per me. Lo sento. Chi ha letto i miei romanzi precedenti ritroverà l’atmosfera familiare dei miei libri: è un polar, è un thriller, è una grande avventura e soprattutto un libro che ruota attorno ai personaggi della storia. Ma c’è, credo, qualcosa di più: la dimensione psicologica? La densità dei fatti? Oppure il fatto che i protagonisti hanno dei figli (per me è la prima volta!)? Non lo so esattamente, ma sento che la mia scrittura si sta evolvendo, il che è abbastanza normale: col tempo, maturo io e con me il mio lavoro.

Non so ancora quale sarà il prossimo passo: ma la cosa più importante per me – ora che questo libro esce in Italia, il paese di mia nonna e il paese del mio cuore – è rendermi conto di quanto i lettori mi siano vicini. Mi seguono con affetto, mi incoraggiano, hanno fiducia in me e mi accompagnano nel mio percorso di vita.

Grazie, grazie, grazie: ho i migliori lettori del mondo e ve ne sarò grato per sempre!»

Joël Dicker

«Un animale selvaggio è il settimo libro di Joël Dicker che ho la fortuna di pubblicare. E ogni volta è una festa. Una festa della lettura, del romanzo, delle storie. Dicker si conferma straordinario narratore, dalla immaginazione sfrenata e da un controllo assoluto dei dettagli. E poi non lascia scampo: quando si inizia questo romanzo – come i precedenti – si dimentica il mondo esterno e si viene trascinati nella sua storia.»

Elisabetta Sgarbi, publisher La nave di Teseo

IL LIBRO

2 luglio 2022, due ladri stanno per rapinare una importante gioielleria di Ginevra. Ma questo non sarà un colpo come tutti gli altri.

Venti giorni prima, in un elegante sobborgo sulle rive del lago, Sophie Braun sta per festeggiare il suo quarantesimo compleanno. La vita le sorride, abita con il marito Arpad e i due figli in una magnifica villa al limitare del bosco. Sono entrambi ricchi, belli, felici. Ma il loro mondo idilliaco all’improvviso s’incrina.

I segreti che Arpad custodisce cominciano a essere troppi perché possano restare nascosti per sempre. Il loro vicino, un poliziotto sposato dalla reputazione impeccabile, è ossessionato da quella coppia perfetta e da quella donna conturbante. La osserva, la ammira, la spia in ogni momento dell’intimità. Nel giorno del compleanno di Sophie, un uomo misterioso si presenta con un regalo che sconvolgerà la sua vita dorata.

I fili che intrappolano queste vite portano lontano nel tempo, lontano da Ginevra e dalla villa elegante dei Braun, in un passato che insegue il presente e che Sophie e Arpad dovranno affrontare per risolvere un intrigo diabolico, dal quale nessuno uscirà indenne. Nemmeno il lettore.

Un animale selvaggio è un thriller mozzafiato costruito attorno a un meccanismo di suspense perfetto, che ci ricorda perché Joël Dicker, l’autore di La verità sul caso Harry Quebert, è diventato un fenomeno editoriale mondiale.

L’AUTORE

Joël Dicker è nato a Ginevra nel 1985. I suoi romanzi sono tradotti in 40 lingue e hanno venduto più di 20 milioni di copie. Ha pubblicato La verità sul caso Harry Quebert (2013, da cui è stata tratta l’omonima serie evento con Patrick Dempsey e la regia di Jean-Jacques Annaud), Gli ultimi giorni dei nostri padri (2015), Il libro dei Baltimore (2016), La scomparsa di Stephanie Mailer (2018), L’enigma della camera 622 (2020), Il caso Alaska Sanders (2022). Tutti i suoi romanzi sono pubblicati dalla Nave di Teseo.

Ha ricevuto il Prix des écrivains genevois 2010, il Grand prix du roman de l’Académie Française 2012 e il Prix Goncourt des Lycéens 2012.

