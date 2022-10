Dal 31 ottobre al 5 novembre al Verdi di Pordenone il 32° Concorso “Città di Porcia”

Dal 31 ottobre al 5 novembre 2022 al Teatro Verdi Pordenone si terrà il 32° Concorso Internazionale “Città di Porcia”, tra i quattro più importanti concorsi di ottoni al mondo. Nel 2022 la manifestazione è dedicata alla tuba. Saranno 37 i giovani concorrenti provenienti da tutto il mondo: giovani tubisti verranno, infatti, a Pordenone per partecipare al concorso da Francia, Italia, Spagna, Ungheria, Australia, Cina, Cile, Ecuador, Giappone, Tahilandia, Taiwan, USA e Venezuela.

Tutte le quattro prove del 32° Concorso Città di Porcia si svolgeranno negli spazi del Teatro Verdi a Pordenone: la prova eliminatoria (lunedì 31 ottobre e martedì 1 novembre), la semifinale (mercoledì 2 novembre), la finale con l’accompagnamento al pianoforte (giovedì 3 novembre), e la finale con l’orchestra (sabato 5 novembre), concerto inserito all’interno del cartellone della Stagione musicale del Teatro Verdi Pordenone, partner progettuale del Concorso insieme al CIDIM di Roma, Comitato Nazionale Musica.

Per la prima volta il Concorso “Città di Porcia” vedrà la speciale collaborazione degli Istituti Scolastici del territorio pordenonese per la costituzione della prima “Giuria Giovani”. Gli studenti avranno così l’opportunità di assegnare un premio al miglior finalista, riconoscimento che affiancherà il consueto Premio del Pubblico.

La giuria tecnica sarà invece formata da musicisti e docenti di fama internazionale, Gérard Buquet (Francia, Presidente), Thomas Brunmayr (Austria), Alessandro Fossi (Italia), Gianluca Grosso (Italia), Patrick Harrild (Gran Bretagna), Roland Szentpàli (Ungheria) e Anne Jelle Visser (Paesi Bassi).

Il montepremi in palio per i vincitori ammonta complessivamente a € 21.100,00. Il concorso si conferma trampolino di lancio per giovani musicisti i: i vincitori delle passate edizioni del Concorso “Città di Porcia” sono solisti o prime parti in importanti orchestre.

Il concerto finale di sabato 5 novembre alle ore 20.30 vedrà protagonista la FVG Orchestra, compagine sinfonica nata per volere della Regione Friuli Venezia Giulia con l’obiettivo di raccogliere l’eredità musicale di diverse realtà di una zona di confine ricca di tradizioni musicali, diretta dal M° Luciano Acocella, musicista molto attivo e di ampia esperienza internazionale, già Direttore Musicale dell’Opera de Rouen-Normandie. Sarà eseguita la Sinfonia n. 35 in re maggiore “Haffner” K 385 di W. A. Mozart, tra i maggiori capolavori della storia della musica. La prima parte del concerto sarà invece, dedicata all’esecuzione di uno dei Concerti d’obbligo per tuba e orchestra da parte dei tre finalisti.