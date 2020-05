Sabato 9 maggio alle 17.00al via il primo format digitale de Le Dimore del Quartetto: tre appuntamenti a cadenza settimanale in diretta sul canale YouTube della Fondazione Cini, per raccontare la storia del quartetto d’archi dalle origini fino ai giorni nostri. Nell’ambito di Archipelago il progetto ideato nel 2018 in collaborazione con Gioventù Musicale d’Italia e Accademia Walter Stauffer, Le Dimore del Quartetto lanciano il primo ciclo di incontri onlinecurato da Simone Gramaglia, direttore artistico del progetto e de Le Dimore del Quartetto, nonché viola del Quartetto di Cremona, e dalla musicologa Chiara Lijoi. In tre appuntamenti (9, 16 e 23 maggio) ”Il Quartetto, questo sconosciuto” racconterà la storia del quartetto d’archi a partire dai compositori di spicco del repertorio sottolineando quanto la forma del quartetto sia inserita non solo all’interno della cultura musicale europea in senso stretto, ma anche, in un’accezione più ampia, come elemento proprio del suo tessuto sociale. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming sul canale YouTube della Fondazione Giorgio Cini. Al termine, sarà possibile porre domande e interagire con i conduttori e gli ospiti. I contenuti resteranno disponibili anche dopo la diretta, sullo stesso canale e su quello de Le Dimore del Quartetto corredati da playlist musicali e suggerimenti di lettura.

Programma completo:

#1 I CLASSICI – ALL’OMBRA DELL’ILLUMINISMO

Sabato 9 maggio 2020, ore 17

Ospite: Nuccio Ordine, letterato italiano

#2 I ROMANTICI – TRAVOLTI DALLO STURM UND DRANG

Sabato 16 maggio 2020, ore 17

Ospite: Cristiano Gualco, Quartetto di Cremona

#3 IL NOVECENTO – LA MUSICA NEL TEMPO DELLA TECNICA

Sabato 23 maggio 2020, ore 17

Ospite: Mauro Bonazzi, filosofo