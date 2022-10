Tre opere firmate da Damiano Michieletto in tre importanti teatri europei, tutte in scena nel mese di ottobre. Dall’Alcina di Georg Friedrich Händel al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, nell’allestimento ideato per il Festival di Salisburgo nel giugno 2019, a Der Rosenkavalier di Richard Strauss, ripreso al Théâtre de la Monnaie di Bruxelles dopo il debutto nel settembre 2021 all’Opera nazionale della Lituania di Vilnius, passando per Béatrice et Bénédict di Hector Berlioz, opera mai rappresentata prima in Italia, che Michieletto riprenderà per l’inaugurazione di stagione del Teatro Carlo Felice di Genova, dopo averla messa in scena a Lione nel febbraio 2021.

Si comincia martedì 18 ottobre con Alcina, diretta a Firenze da Gianluca Capuano, a capo dei Musiciens du Prince di Monaco, con Cecilia Bartoli nel ruolo del titolo, che commissionò l’allestimento a Michieletto per l’edizione del 2019 del Festival di Pentecoste di Salisburgo, da lei diretto. Carlo Vistoli veste i panni di Ruggiero, Lucía Martín Cartón interpreta la parte di Morgana, Kristina Hammarström è Bradamante, Petr Nekoranec canta come Oronte e Riccardo Novaro come Melisso.

Si prosegue venerdì 28 ottobre al Théâtre de la Monnaie di Bruxelles con Der Rosenkavalier (Il cavaliere della rosa), alla sua prima ripresa dopo la prima messa in scena in Lituania, diretto da Alain Altinoglu. Le scene sono ancora una volta firmate da Paolo Fantin, i costumi da Agostino Cavalca e le luci da Alessandro Carletti.

Si chiude con la prima rappresentazione in Italia di Béatrice et Bénédict, in occasione dell’inaugurazione della stagione lirica del Teatro Carlo Felice. L’allestimento di Michieletto è stato pensato per l’Opera di Lione dove nel febbraio 2021, durante la pandemia, andò in scena a porte chiuse per essere trasmesso dalla TV francese. L’opera di Berlioz, diretta da Donato Renzetti, va in scena a Genova dal 28 ottobre al 6 novembre.