Il supereroe più irriverente e quello più rude si uniscono per salvare il mondo.



La posta in gioco è alta. Ci vuole pochissimo per mandare tutto all'aria. La tensione è alle stelle.

Abbiamo visto il nuovo film dei Marvel Studios con il fiato sospeso per poi esplodere con un entusiasmo che ha ridato ossigeno alle preoccupazioni di vedere l'amato Wolverine ridotto a macchietta.

Invece il lungimirante Ryan Reynolds non solo ha a cuore il suo sboccato e scorretto Deadpool, ma ha anche una forma di devozione nei confronti dell'antieroe con gli artigli di adamantio. Non per nulla nei primi due film Deadpool non fa che parlare della sua idolatria per Wolverine.



Per citare meglio i film, il primo è del 2016 diretto da Tim Miller, su sceneggiatura di Paul Wernick e Rhett Reese (Zombieland e G. J. Joe); il secondo arriva nel 2018, diretto da David Leitch su sceneggiatura sempre di Wernick e Reese.

Il personaggio di Deadpool/Wade Wilson, mercenario sfigurato è stato creato nel 1991 da Fabian Nicieza e Rob Liefeld, sempre interpretato da Reynolds ha già fatto una sua comparsa in X-Men Le origini – Wolverine (2009), ma non ha nulla a che fare con l'esplosione di follia che lo ha reso celebre anni dopo.



Arriva ora al cinema il terzo capitolo scritto da scritto da Ryan Reynolds con gli sceneggiatori storici Rhett Reese, Paul Wernick, e Zeb Wells, cui si aggiunge il regista Shawn Levy (Real Steel con Hugh Jackman e Free Guy - Eroe per gioco con Ryan Reynolds).



Dopo aver fallito il suo ingresso negli Avengers, Wade Wilson (Ryan Reynolds) ha abbandonato la sua tuta da mercenario e conduce una vita tranquilla, passando da un piccolo lavoro all'altro ma senza riuscire davvero a trovare la sua strada.

Tutto cambia il giorno in cui un alto funzionario della Time Variance Authority (o TVA), organizzazione che si occupa di monitorare le varie linee temporali, si presenta offrendogli una missione degna di lui a condizione però di vedere il suo mondo e tutti coloro che ama essere distrutti. Wade rifiuta categoricamente e decide così di indossare ancora una volta il costume di Deadpool per salvare il suo universo. Per portare a termine il suo compito, dovrà convincere Wolverine (Hugh Jackman) a unirsi a lui e a dargli il suo aiuto.

È il 34esimo film all’interno del Marvel Cinematic Universe, prodotto da Marvel Studios, Maximum Effort e 21 Laps Entertainment, il primo della saga ad essere distribuito dalla Walt Disney Studios Motion Pictures.



(L-R): Hugh Jackman as Wolverine/Logan and Ryan Reynolds as Deadpool/Wade Wilson in 20th Century Studios/Marvel Studios’ DEADPOOL & WOLVERINE. Photo courtesy of 20th Century Studios/Marvel Studios. © 2024 20th Century Studios / © and ™ 2024 MARVEL.

Non si può dire o aggiungere molto altro di Deadpool & Wolverine perché è una sorpresa dietro l'altra di gag visive intelligenti, un'esplosione di colpi di scena, camei, battute a raffica ironiche e al vetriolo, cui si aggiungono le musiche di Rob Simonsen e una colonna sonora pop a dir poco trionfale.



Il team creativo e l'affetto di Reynolds e Jackman per i loro anti-super-eroi sono riusciti nell'impresa di non tradire nessuno; a testa alta, sfrontati sono riusciti a declinare la natura dei loro personaggi in un tempo verbale comune che rende il film esilarante e imprevedibile. Trasuda dallo schermo il loro divertimento diabolico a giocare - frantumando - la quarta parete.



Per i romantici senza speranza: portatevi i fazzoletti perché la sequenza sui titoli di coda è a dir poco commovente.

Ovviamente c'è una scena alla fine dei titoli.