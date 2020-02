Nelle Sale Apollinee del Teatro La Fenice di Venezia domenica 16 febbraio alle 20 va in scena la prima esecuzione assoluta di Fantasmagorie. Vita, morte e miracoli di Pulcinella, uno spettacolo di teatro musicale liberamente ispirato alle opere del pittore veneziano Giandomenico Tiepolo (1727-1804). La pièceè un’idea di Michele Modesto Casarin, realizzata con la sua regia su drammaturgia e liriche di Marco Gnaccolini, musiche originali di Alberto Maron e scene e costumi di Licia Lucchese. Ne saranno interpreti gli attori Susi Danesin, Claudio Colombo e lo stesso Casarin, i soprani Giuseppina Perna e Ilenia Tosatto e l’Ensemble Harmonia Prattica. Alla prima di domenica 16 febbraio 2020 ore 20.00, nelle Sale Apollinee del Teatro La Fenice, seguiranno numerosissime repliche: il 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 e 25 febbraio 2020.

La vicenda narrata in Fantasmagorie. Vita, morte e miracoli di Pulcinella ha come protagonista Giandomenico Tiepolo, il famoso e vecchio pittore che si aggira per la città travestito da capocomico straccione, mettendo in scena le fantasmagorie, uno spettacolo di immagini dei suoi nuovi quadri che, prendendo realmente vita grazie a marchingegni ottici, musica d’opera e attori di Commedia dell’Arte, porteranno in vita la favolosa e bizzarrissima vita di Pulcinella, maschera napoletana, raccontata tramite le sue innumerevoli e tragicomiche morti.

«Abbiamo voluto portare in scena – spiega Marco Gnaccolini, autore della drammaturgia e delle liriche – un dialogo di musica e teatro tra Venezia e Napoli, due dei mondi artistici più importanti per la storia del teatro d’opera e del teatro di Commedia dell’Arte. Per farlo abbiamo scelto di raccontare uno dei suoi controversi lavoridi Giandomenico Tiepolo : il Divertimento per li regazzi, una serie di centoquattro tavole di disegni in inchiostro nero e seppia che illustrano la vita, le avventure, i lavori, le morti e le resurrezioni di Pulcinella, la maschera napoletana più famosa, riconoscibile e rappresentativa – alla pari di Arlecchino – della Commedia dell’Arte».Fantasmagorie. Vita, morte e miracoli di Pulcinellaè una nuova produzione del Teatro La Fenice realizzata in collaborazione con Pantakin Commedia – al suo venticinquesimo anno di attività – e con Woodstock Teatro. Sarà in scena domenica 16 febbraio 2020 ore 20.00; lunedì 17, martedì 18 e mercoledì 19 febbraio ore 11.00 (recite riservate alle scuole); giovedì 20, venerdì 21 sabato 22, lunedì 24 e martedì 25 febbraio ore 12.00.