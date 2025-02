Debutto a Fiume per “La moglie saggia” in tournée poi a Pola e Pirano, Venezia e Padova

Debutto e tournée sul Golfo del Quarnaro per La Moglie Saggia il Goldoni noir diretto da Giorgio Sangati, nato da un progetto internazionale della Fondazione Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale con il Teatro Nazionale Croato di Fiume – HNK Rijeka che è andato in scena in prima rappresentazione assoluta sabato 1° febbraio, al Teatro Ivan Zajc di Fiume, dove sarà replicato fino al 5 . Lo spettacolo è stato accolto con successo dal pubblico che ha gremito il teatro facendo registrare un tutto esaurito. Il teatro quarnero è da sempre vicino a Venezia per la storica influenza della città lagunare in tutta l’area adriatica.L’argomento della pièce è incredibilmente serio: il conte Ottavio, in preda a una nuova passione per la marchesa Beatrice, decide di liberarsi della moglie Rosaura, figlia del mercante Pantalone. Lei, non si arrenderà facilmente e userà il teatro come raffinato strumento di difesa. Scritta nel 1752, quando Goldoni era in procinto di lasciare il Teatro Sant’Angelo, La Moglie Saggia è un vero e proprio thriller psicologico che tiene il pubblico col fiato sospeso, ma anche un’opera corale che racconta di un mondo violento ed individualista (a partire dai falsi amici Lelio e Florindo pettegoli e scrocconi) e mescola magistralmente tragedia – sfiorata – e commedia. Alla vicenda principale, infatti, si intreccia quella più leggera dei servi, con la coppia Corallina-Brighella che, a differenza dei padroni, vive una relazione decisamente più orizzontale introducendo, con largo anticipo sui tempi, una visione meno squilibrata dei rapporti di coppia. ”Con questa anti-Locandiera pienamente borghese (l’anno di composizione è lo stesso) assistiamo a un passo significativo verso il dramma moderno e suoi labirinti interiori – scrive Giorgio Sangati nelle sue note di regia -. È un Goldoni horror, più nordico che mediterraneo, un thriller psicologico che anticipa Ibsen e tiene il pubblico col fiato sospeso, ma anche un’opera corale che racconta di un mondo violento e individualista e mescola magistralmente tragedia e commedia”. Ne sono interpreti la pluripremiata Camilla Semino Favro assieme a Ivan Alovisio, Olga Rossi, Aurora Cimino, Riccardo Gamba, Stefano Maria Iagulli, Giuseppe Nicodemo, Alberto Olinteo e Andrea Tich .Dopo un tour nelle città istriane di Pola e Pirano lo spettacolo approderà al Teatro Goldoni di Venezia dal 14 al 16 febbraio per il suo debutto italiano per poi chiudere la tournée al Teatro Verdi di Padova dal 19 al 23 febbraio.