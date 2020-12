Causa pandemia il debutto della nuova coproduzione di Teatro Stabile del Veneto, TPE – Teatro Piemonte Europa (di cui Malosti è direttore dal 2018) e Teatro Metastasio di Prato, ”I due gemelli veneziani”, previsto per il 3 dicembre al Teatro Goldoni di Venezia avverrà in streaming domenica 13 dicembre a partire dalle ore 19.00 su Backstage , la piattaforma digitale e gratuita del Teatro Stabile del Veneto. L’allestimento rappresenta il primo incontro di Valter Malosti con un testo di Carlo Goldoni, qui proposto nell’adattamento dello stesso Malosti e di Angela Demattè. La volontà dei co-produttori di non fermare la macchina teatrale e di tutte le maestranze coinvolte (30 fra attori e tecnici) che dalla fine di ottobre stanno provando sul palco del Teatro Goldoni nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza, senza aver registrato un caso di contagio, ha portato a un debutto in streaming con il pubblico connesso da casa. E questo nulla toglie a uno spettacolo che vuol essere una macchina di divertimento dato dall’intreccio di duelli, amori, fughe, ritrovamenti, in cui svetta l’espediente dei gemelli identici ma opposti caratterialmente. Allo stesso tempo questo testo è anche una farsa nera, eversiva, inquietante, sulla famiglia l’identità, l’amore (anche brutale, violentemente erotico, incestuoso) e la morte e che nelle mani di Valter Malosti svela inedite prospettive e finestre sulla contemporaneità. Fra gli interpreti Marco Foschi nel doppio ruolo dei gemelli Zanetto e Tonino, Danilo Nigrelli (Pancrazio), Marco Manchisi (Arlecchino / Pulcinella) e Irene Petris (Beatrice). Completano la distribuzione gli attori Alessandro Bressanello (dottor Balanzoni/Tiburzio), Anna Gamba (Rosaura), Valerio Mazzucato (Brighella/Bargello), Camilla Nigro (Colombina), Vittorio Camarota (Florindo) e Andrea Bellacicco (Lelio/facchino). Scene e luci sono di Nicola Bovey, il progetto sonoro è di G.U.P. Alcaro e i costumi di Gianluca Sbicca. Backstage è una piattaforma digitale e gratuita, cui può accedere chiunque semplicemente registrandosi. In contemporanea nelle librerie è in uscita in queste settimane per i tipi di Marsilio a cura di Piermario Vescovo e Simona Bonomi il volume dell’edizione critica del testo nell’Edizione nazionale delle Opere di Goldoni.