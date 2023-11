Dal 7 novembre al 17 marzo – per complessive 48 recite – è in programma al Teatro Nuovo di Verona la 37a stagione “Il Grande Teatro” organizzata dal Comune e dal Teatro Stabile di Verona – Centro di Produzione Teatrale. A inaugurare la rassegna, martedì 7 novembre alle ore 20.45 al Nuovo, è “Il caso Kaufmann”, di Giovanni Grasso, scrittore, nonché consigliere per la stampa e la comunicazione del Presidente della Repubblica e direttore dell’ufficio stampa della Presidenza della Repubblica.

1941, Monaco di Baviera, carcere di Stadelheim, cella di massima sicurezza: sono le ultime ore di Leo Kaufmann, condannato a morte per aver commesso il reato di “inquinamento razziale”. Nonostante si sia sempre dichiarato innocente, la Corte di Norimberga ha infatti stabilito l’esistenza di una relazione di carattere sessuale tra l’anziano ebreo e la poco più che ventenne “ariana” Irene Seidel. È la vigilia dell’esecuzione e Kaufmann chiede di poter vedere il cappellano. Non per una conversione in punto di morte, ma per far recapitare a Irene un ultimo messaggio… Davanti al prete cattolico, nelle ultime e angoscianti ore prima della fine, Kaufmann ripercorrerà la sua drammatica vicenda, sconvolgente scontro tra odio e ingiustizia. Ispirato a una storia vera, quella di Leo Katzenberger e di Irene Seidel, “Il caso Kaufmann” è la trasposizione teatrale dell’omonimo romanzo di Giovanni Grasso del 2019. “Quello che mi affascina del testo di Grasso è proprio l’iniziale indifferenza e poi la demenziale insensatezza della costruzione di indizi contro di lui da parte della sua piccola comunità di quartiere – spiega il regista Piero Maccarinelli – Tutto si svolge infatti in un quartiere di una città di provincia, Norimberga. I due processi contro Kaufmann testimoniano come le parole possano assumere valori diversi a seconda dell’uso e della contestualizzazione che ne viene fatta”.

Sono interpreti dello spettacolo Franco Branciaroli, Graziano Piazza, Viola Graziosi, Franca Penone, Piergiorgio Fasolo, Alessandro Albertin e Andrea Bonella. L’allestimento è una produzione di Centro Teatrale Bresciano, Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale, Teatro Stabile di Verona e Teatro Parioli di Roma.

Gli attori incontreranno il pubblico al Nuovo giovedì 9 novembre alle 18. Dopo la “prima” di martedì, “Il caso Kaufmann” si replica da mercoledì a sabato alle 20.45 e domenica 12 alle 16.00.