La quattordicesima edizione di Design Miami/ (5–9 dicembre 2018) si è conclusa con una forte partecipazione di collezionisti, curatori e professionisti del settore, sia all’anteprima dedicata ai VIP Collectors, che per tutta la durata della fiera.

Le 33 gallerie di design di fama internazionale, insieme alle 12 presentazioni della sezione Curio, hanno rivelato una proposta trasversale del design e dell’arte decorativa, che spaziano dal ventesimo al ventunesimo secolo. Si sono potute inoltre ammirare opere rare e mai viste di altissima qualità ed interesse.

Jennifer Roberts, Amministratore delegato di Design Miami/, ha dichiarato, alla conclusione della fiera: “Ogni edizione siamo in grado di valutare lo stato del mercato. Siamo lieti che la quattordicesima edizione di Design Miami abbia visto un ritmo vivace di partecipazione sin dalle prime battute“.

Rodman Primack, che in queste settimane è passato da Chief Creative Officer a Global Ambassador di Design Miami/, ha osservato: “Oltre ad essere un barometro significativo del mercato, vediamo parecchi movimenti all’interno della fiera. In questa edizione un tema emergente è stata la collaborazione. Dalle opere iterative a nuovi designers, da Etage Projects (di FOS, Sabine Marcelis e Guillermo Santomà), a Calico (con Philippe Malouin), per finire con la collaborazione di KAWS e i Campana Brothers, il mondo del design contemporaneo sta producendo con questa modalità molto del suo attuale lavoro.“

La collaborazione è stata affrontata anche con la sperimentazione, con trame e materiali che trovano applicazione in forme inaspettate. Marcin Rusak ha debuttato con una serie di mobili realizzati con fiori scartati provenienti da fioristi e realizzati in resina, lasciando in mostra petali, steli e gemme. La serie di mobili di Sang Hoon Kim alla Cristina Grajales Gallery è creata con strati di schiuma: si sono visti divani, sedie, tavoli e tavoli dai colori vivaci. Alla Functional Art Gallery, le opere di Théophile Blandet dimostrano la sua convinzione di come la plastica sarà completamente bandita nel prossimo futuro, egli ha usato strumenti primitivi per rompere, tagliare, bruciare e fondere una varietà di plastiche industriali.

Accanto al programma principale delle gallerie espositrici, Design Miami / ha presentato una mostra e un’installazione site-specific dei vincitori del Design Miami / Visionary Award Pedro Reyes e Carla Fernández, una serie di mostre satellitari, collaborazioni di design e un programma dinamico di interviste e tavole rotonde.

Capolavori di importanza storica legati al design del ventesimo secolo come un divano Jean Royère, unico nel suo genere, proposto dalla Galerie Patrick Seguin, è stato venduto ad un importante collezionista e mecenate internazionale. La galleria ha ceduto anche altre cinque opere di Royère e Pierre Jeanneret. La Galerie VIVID di Rotterdam ha venduto quattro ceramiche Wouter Dam al collezionista newyorkese Lee Mindel e una sedia Steltman di Gerrit Rietveld.

Quasi tutti i piatti dipinti a mano di Jean Cocteau sono stati esauriti nei primi giorni della fiera presso lo stand di Lebreton, con prezzi compresi tra $ 14.000 e $ 34.000. Una grande ceramica Beth Cavener è stata venduta ad un acquirente privato per $ 250.000 dalla Jason Jacques Gallery, mentre una grande scultura in ottone di Harry Bertoia ha trovato un compratore presso CONVERSO per $ 425.000, insieme ad un divano componibile Warren Platner per $ 140.000. Forti vendite sono state segnalate anche alla Functional Art Gallery di Berlino, al Future Perfect di New York, San Francisco e Los Angeles, e alla Southern Guild di Cape Town, le cui nuove opere di Porky Hefer continuano a deliziare i palati dei collezionisti.

Rosanne Somerson, presidente della Rhode Island School of Design (RISD) ha così commentato la fiera: “Ho trovato questa edizione di Design Miami / più forte sin dal suo inizio. Opere come le lampade femminili di Katie Stout a R & Company e il vincitore del Design Visionary, i capi meticolosamente realizzati da Carla Fernandez caratterizzano una prospettiva mutevole, che afferma che le nuove voci non solo creano oggetti belli, ma dimostrano come il design integri sempre più prospettive politiche e sociali.”

Joseph Becker, Associate Curator of Architecture and Design di SFMOMA, che siede nel comitato di selezione di Design Miami, ha confermato: “La fiera è una finestra sui talenti emergenti del design contemporaneo e una bobina clou per alcuni dei migliori esempi di lavoro storico. Quest’anno, l’ampiezza e l’espressione della materialità sono state fondamentali, con i progettisti che hanno esteso, invertito e strappato le convenzioni per produrre qualcosa di nuovo.“

Pedro Reyes e Carla Fernández hanno installato una scultura site specific all’ingresso di Design Miami, caratterizzato da due piloni in acciaio antropomorfo su larga scala. Il lavoro è intitolato Unite. Le figure, alte trenta piedi, sembrano incontrarsi e sono un simbolo di solidarietà in un periodo di divisioni politiche e geografiche. Gli artisti hanno anche installato un container sulla piazza, dove sono state condivise informazioni sull’attuale crisi umanitaria in cui immigrati e richiedenti asilo latinoamericani sono perseguiti dall’ICE, detenuti illegalmente e separati dai loro figli al confine tra Stati Uniti e Messico.

Il programma di Talks di quest’anno è stato presentato da Therme GroupTM nel Design Miami / Talks Theatre, progettato dal famoso architetto Francis Kéré. Il teatro di Kéré si è ispirato all’antica agorà greca, uno spazio pubblico per l’assemblea e la discussione, e al burkinabè tuguna, lo spazio tradizionale di ritrovo nei villaggi dell’Africa occidentale, fornendo un ambiente ideale per favorire l’attuale discorso sul design.

Virgil Abloh, direttore artistico del menswear di Louis Vuitton, che ha partecipato a uno dei discorsi più attesi della fiera, Back to the Body: Human-Oriented Forms in Art, Design, and Architecture, presentato da Therme Forum al programma Talks di Design Miami, ha sottolineato: “Attraverso l’arte, il design, la moda e l’architettura, possiamo riprogrammare le nostre attuali auto-percezioni. Per capire veramente la moda, dobbiamo avvicinarci alle aree non di moda.“

FENDI, la prima casa di moda di lusso a partecipare a Design Miami /, ha presentato un progetto di Sabine Marcelis per celebrare il suo decennale in fiera. Dedicato alla riscoperta di uno degli elementi più cari – l’acqua – Marcelis ha creato dieci fontane in resina colata ispirate ai simboli iconici dell’artigianato e al logo della storica casa di moda romana. All’ingresso dello stand è stato posizionato un pezzo ispirato all’iconica borsa Peekaboo, la borsa che celebra anche questo anniversario.

Maison Perrier-Jouët ha presentato HyperNature di Bethan Laura Wood nella Collectors Lounge. Officine Panerai ha presentato un Luminor 1950 in edizione limitata per Design Miami /. Louis Vuitton con la sua collezione Objets Nomades ha presentato Anemona Table di Atelier Biagetti, il Serpentine Table di Atelier’s O, e il vaso Blossom di Tokujin Yoshioka, insieme ad una selezione di Objets Nomades esistenti.



Lexus è diventato partner automobilistico ufficiale di Design Miami / 2018. Grand Seiko ha presentato The Flow of Time di Takt Project e Shingo Abe. Stephen Webster, il marchio di gioielleria contemporanea con sede a Londra, ha fatto il suo debutto a Design Miami / con un emporio di prodotti casalinghi mai visti prima.

USM Modular Furniture ha celebrato il pre-lancio nordamericano della sua linea di illuminazione integrata Haller E con una moderna visione di un classico chalet svizzero. Tapis Rouge ha presentato il tappeto IcebergMiami, che ha subito 700 ore di sketch e oltre 1.200 ore di processo di produzione annodato a mano prima di debuttare in Nord America a Design Miami /. Il designer di gioielli Sevan Biçakçi ha presentato il suo primo viaggio creativo al di fuori di Istanbul, ispirato all’apertura della sua boutique americana di punta nel cuore del Miami Design District e al suo recente viaggio a Cuba.

La terza asta (RED) curata da Theaster Gates e Sir David Adjaye in collaborazione con il Miami Design District ha avuto luogo nello storico Moore Building e ha anche accolto i visitatori di Design Miami / attraverso una presentazione su larga scala progettata dall’architetto di Miami Rene Gonzalez . La collezione Stuart Parr ha presentato un dinamico mashup di oggetti di Marc Newson degli ultimi vent’anni e una selezione di rare Jolly vintage italiane degli anni ’50.