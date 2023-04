Il titolo originale era Midnight Cowboy, ma in Italia lo abbiamo conosciuto come “Un uomo da marciapiede”: un titolo almeno altrettanto esplicito, per un tema che nel 1969 era un tabù quasi inesprimibile. Eppure il film ebbe un successo enorme, sia di pubblico sia di critica e per la prima volta un film vietato ai minori riuscì a ottenere l’Oscar. L’elenco di tutti gli altri premi è lunghissimo, ma vale la pena di ricordare che grazie a questa pellicola fu lanciato l’allora debuttante Jon Voight (che poi divenne padre di Angelina Jolie) e ritornò alla ribalta lo sceneggiatore Waldo Salt, che fino ad allora era sulla lista nera perché comunista.

Che tempi! Negli Stati Uniti c’era una fobia maledetta dei comunisti, che allontanò dal cinema e, più in generale, dalla cultura ufficiale, persone geniali. Eppure fu realizzato un film come questo, davvero da leggenda, come dice il titolo del documentario. Uno dei produttori intervistati, tuttavia, afferma che un film così oggi sarebbe impensabile e forse nemmeno riuscirebbe ad essere di nicchia.

Basato sul saggio di Glenn Frankel Shooting Midnight Cowboy: Art, Sex, Loneliness, Liberation, and the Making of a Dark Classic, il film Nancy Buirski è stato presentato in prima mondiale al festival del cinema di Venezia nel 2022. Include alcuni interventi di storici del movimento gay come Charles Kaiser (The Gay Metropolis), nonché una incursione nella vita dello stesso Schlesinger, a partire dalle sue radici ebraiche fino al tormento con la propria sessualità, grazie ad alcune interviste con Ian Buruma, nipote di Schlesinger (figlio della sorella Margaret), e con Michael Childers, compagno del regista per oltre 30 anni, fino alla morte di Schlesinger, nel 2003.

Il doc fa rivivere il clima degli anni fine-Sessanta e inizio -Settanta in USA attraverso testimonianze anche di altri personaggi: l’attore e regista Bob Balaban, il regista Brian De Palma, il critico James Hoberman, il regista Adam Holender, la scrittrice Lucy Sante, lo scrittore Edmund White, nonché naturalmente alcuni dei protagonisti del film: Jennifer Salt, Brenda Vaccaro e Jon Voight.

Il loro racconto ci parla di un clima politico da caccia alle streghe eppure anche di grande fervore, di ribellione, di coraggio. Ci fu chi seppe fiutare l’aria dei tempi che cambiava ed ebbe l’ardire di osare l’inosabile e di abbattere tabu intoccabili. Il Lovers Film Festival di Torino del 2023 è stata una ulteriore occasione per apprezzare questo documentario.