Dhafer Youssef apre il 65° Stresa Festival: “Shiraz” è un ponte tra jazz, spiritualità e amore

Ieri, 17 luglio, si è aperto lo Stesa Festival 2026, guidato dall’attenta direzione artistica di Mario Brunello. La kermesse si articola in due grandi periodi: luglio è segnato dal jazz e dalla world music, agosto dalla musica classica, con uno speciale evento conclusivo, a settembre al Teatro alla Scala di Milano (qui per vedere l’intero programma).

L’evento inaugurale, nella Stresa Festival Hall, ha visto sul palco uno dei più celebri suonatori di oud, il tunisino Dhafer Youssef, accompagnato da artisti giovani e talentuosi che con lui hanno registrato il suo ultimo album, Shiraz (ACT, novembre 2025), che dà il titolo anche allo spettacolo di ieri.

Daniel García Diego al pianoforte, Lilian Mille alla tromba, Swaéli Mbappé al basso elettrico e Tao Ehrlich alle percussioni guidati dall’esperienza e dalla visione di Youssef hanno dato vita a una serata piena di suggestioni intense, dove non si è visto solo il frutto di una vita di sperimentazione e studio, e la gioia di suonare per una platea di ascoltatori partecipi – il cantante ha scherzato a lungo con il pubblico parlando in italiano – ma anche la complicità tra i musicisti e la generosità di lasciare a ciascuno tantissimo spazio.

Shiraz, lo spettacolo

L’intera opera di Dhafer Youssef travalica confini, lingue e generi e va diretto al cuore degli ascoltatori. Racconta d’amore, di una visione mistica della vita e di quanto la spiritualità ne permei ogni aspetto e lo fa in una maniera unica.

L’artista, infatti, declina ogni brano secondo la sua formazione legata alla musica araba e ai mistici sufi ma commistionata con le sonorità contemporanee del jazz, del rock e della musica elettronica.

Shiraz, così si intitola il concerto, è anche il nome della moglie del compositore. A lei, la regista e cineasta tunisina Shiraz Fradi, l’artista dedica l’album con una frase intensa: «La musica riflette ciò che Shiraz pensa e sente.»

Youssef stesso spiega: «Shiraz è una cineasta sensibile, vede la vita come cinema, come se le mie giornate si trasformassero in scene infinite e io fossi condannato – o forse benedetto – a comporre musica senza sosta. Musica, cinema, scrittura sono diventati il ​​ritmo della nostra quotidianità.» E ancora: «Per lei avrei potuto scrivere interi libri – sulle porte che ha aperto, sulla luce che ha portato – ma qui voglio semplicemente celebrarla: il suo viaggio, la sua grazia.»

Basterebbe questo per intuire le profonde emozioni liberate dalla performance di ieri: luce, amore e gratitudine, ma anche ombre e oscurità rese intensamente dalle sfumature della voce di Dhafer Youssef e dagli inattesi cambi ritmici.

I brani hanno aperto al pubblico uno spiraglio sull’intimità di un’anima che ama, vive, soffre e cerca sé stessa, giorno dopo giorno e di come, in questo viaggio eterno, quell’anima sia accompagnata dalla donna della sua vita con umiltà, tenerezza e un deliberato slancio a non fermarsi.

Il tutto in un originale dialogo tra tradizione e modernità, tra Oriente e Occidente, tra singolo e umanità intera che ci ricorda – cosa necessaria oggi più che mai – che l’arte, la musica e l’espressione sincera dell’umanità possono costruire ponti.